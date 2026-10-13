Registrador Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro, que insiste en hablar de fraude electoral

El pasado 5 de octubre, en un hecho inédito, el registrador nacional radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela contra el expresidente Gustavo Petro por sus constantes señalamientos públicos sobre fraude electoral, que hizo en medio de los comicios a la Presidencia de Colombia desarrollados en el primer semestre de este año.

Admiten tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro por señalamientos de “fraude electoral”

En la acción judicial se citaban varias publicaciones en la cuenta de X del ahora exmandatario, así como pronunciamientos públicos en los que ponía en duda la transparencia de las elecciones.

Este martes 13 de octubre, desde Riohacha, en La Guajira, el registrador nacional volvió a responder frente a esta narrativa, señalando que el proceso fue avalado por diferentes organismos y entes.

El pasado 11 de octubre, en su cuenta de X, el expresidente Petro volvió a insistir en la narrativa de fraude.

“Pues el registrador quedó con las manos acicharradas porque rompió la ley para permitir que el 97% de los formularios electorales E14, al no tener código hash, fueran modificables en todo tiempo y lugar. Corrupción electoral al máximo. ¿Hace mucho debió renunciar, o pensará hacer las elecciones locales sin candado hash?" (sic), indicó el exmandatario.