Fondo inmobiliario VISUM ejecuta recompra de unidades por 30.000 millones y fortalece liquidez

El Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario VISUM Rentas Inmobiliarias (FICI VISUM) cerró una nueva operación de readquisición de unidades de participación por $30.000 millones, equivalente al 2,36% de su patrimonio, en una transacción realizada a través del Mercado Electrónico Colombiano de la Bolsa de Valores de Colombia.

La operación, cuyo cumplimiento se efectuó el 7 de abril de 2026, permitió a los inversionistas vender voluntariamente sus participaciones bajo condiciones de mercado, mediante un mecanismo de construcción de libro de ofertas. El precio de recompra se ubicó en $8.221 por unidad, reflejando la dinámica de negociación del mercado.

Este movimiento se suma a la distribución de redenciones realizada en febrero de este año, por $12.745 millones, equivalente al 1% del patrimonio del fondo al cierre de 2025, lo que evidencia una estrategia enfocada en generar liquidez y flujo de caja para los inversionistas.

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El FICI VISUM, administrado por BTG Pactual, se ha posicionado como uno de los vehículos pioneros en el uso de este tipo de mecanismos en el mercado inmobiliario colombiano.

De hecho, esta es la segunda operación de readquisición ejecutada por el fondo, en línea con una estrategia que combina distribución de excedentes y recompra de unidades.

Desde la administración del fondo, la operación responde a una gestión activa del portafolio, que incluye el reciclaje de capital mediante la venta de activos a precios de mercado, así como la optimización de la estructura financiera tras la reducción reciente de deuda.

En paralelo, desde el mercado de capitales se destaca este tipo de transacciones como una señal de evolución en los instrumentos inmobiliarios.

La incorporación de mecanismos de liquidez y gestión activa busca mejorar la eficiencia financiera de los fondos y ofrecer alternativas más flexibles para los inversionistas.

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El desempeño del FICI VISUM se enmarca en un entorno donde los vehículos inmobiliarios buscan adaptarse a nuevas condiciones del mercado, priorizando la generación de valor sostenido y la estabilidad en los retornos.