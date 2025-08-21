Con plan de USD 800 millones, Avianca y Lifemiles renuevan servicios premium en El Dorado

En el marco de la inversión superior a 800 millones de dólares anunciada para este año, Avianca y su programa de lealtad LifeMiles presentaron nuevas iniciativas enfocadas en el segmento de viajeros premium en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La compañía habilitará el Insignia Check-in, un espacio exclusivo para socios Diamond y Concierge, donde los pasajeros recibirán acompañamiento personalizado desde la recepción de equipaje hasta la gestión de cambios en itinerarios o consultas del programa de fidelización.

Tampa es uno de los destinos preferidos en Estados Unidos con línea directa desde Bogotá, de Avianca. | Foto: Cortesía Avianca

La decisión refleja la estrategia de la empresa de consolidar a Bogotá como una ciudad competitiva, en un mercado aéreo donde la diferenciación por servicio e infraestructura se ha convertido en un factor clave para atraer pasajeros corporativos y de alto poder adquisitivo.

“Seguimos avanzando para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes. Estas experiencias son muestra de nuestro compromiso constante, avanzar por y para ustedes, ofreciendo siempre un servicio excepcional”, afirmó Jaime Manso, vicepresidente Senior de Lealtad y LifeMiles de Avianca.