Ni Barichara ni Girón. Este es el pueblo que enamora con su estilo colonial y calles empedradas en Santander

Santander es un territorio para incluir en la lista de destinos para visitar en unas vacaciones. Este departamento les brinda a los viajeros experiencias de aventura y naturaleza, pero también de conexión con la historia y con hechos de relevancia nacional.

En su territorio alberga 87 municipios y uno de ellos es Galán, un destino que vale la pena conocer a tres horas y media de Bucaramanga. Este es considerado un lugar mágico, lleno de naturaleza, historia y tradición. Destaca por su arquitectura colonial y calles empedradas que invitan al descanso.

Tiene diversos encantos como el Cerro de la Uchata y quebradas de aguas cristalinas que ofrecen lindos paisajes con pozos naturales que invitan a la aventura y a llevar a cabo actividades al aire libre.

El senderismo es una de las actividades para realizar en Galán, Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Entre montañas, caminos de piedra y un ambiente tranquilo, Galán es un lugar donde el tiempo parece detenerse y que les permite a los viajeros vivir experiencias únicas con una amplia oferta de atractivos que llaman la atención de propios y extraños.

Además del Cerro La Uchuta, que encanta por sus lindos miradores y el avistamiento de variedad de especies de aves; en la larga lista de opciones naturales para conocer se encuentran, por ejemplo, el Cañón de la Honda, el Mirador Las Cruces, La Charca, Las Piletas y el Chorro Alto, entre otros, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

El mencionado cañón es un lugar con variedad de cascadas, pozos y toboganes en roca firme, precisa la información oficial. Por su parte, el Mirador Las Cruces es un sitio con un aspecto semidesértico y una vista de 360 grados, ubicado a tres kilómetros del casco urbano, mientras que La Charca es un espacio natural formado por el río Suárez en el que los viajeros pueden realizar pesca recreativa.

La Casa de la Cultura es uno de los atractivos para visitar en Galán, Santander. Foto: Alcaldía Municipal Galán/API.

El Chorro Alto es una imponente cascada natural en la quebrada Chirigua y Las Piletas son pozos en forma de jacuzzi, que brindan un escenario perfecto para admirar la naturaleza y la belleza de la región.

En el casco urbano

En el casco urbano, los turistas tienen mucho que apreciar. Allí hay sitios de interés como el parque principal, la Iglesia San José Galán, la Casa de la Cultura, el Camino Real El Caracol y la capilla Nuestra Señora del Carmen.

La Casa de la Cultura es una infraestructura colonial y tradicional, un espacio dedicado al arte y la historia, con pasillos decorados por elementos antiguos que inspiran un toque de tranquilidad y relajación para actividades de lectura y observación de paisaje natural, mientras se recorren los senderos demarcados.

Sin duda, este destino santandereano tiene una amplia oferta y una buena combinación de destinos que vale la pena conocer.