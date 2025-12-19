Ministro de Defensa ordena despliegue operacional en Aguachica tras atentado que dejó siete soldados muertos y más de 30 heridos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó este viernes, 19 de diciembre, el despliegue operacional de todas las capacidades en Aguachica, Cesar, tras el atentado que afectó a una base militar en la zona.

En su mensaje, el funcionario expresó su solidaridad profunda con las familias de los uniformados fallecidos y con los soldados heridos, destacando que se honra el sacrificio de quienes entregaron su vida al servicio de Colombia.

Además, confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los responsables del ataque.

Las autoridades confirmaron que el atentado en Aguachica dejó siete uniformados muertos y más de 30 heridos. El ministro Sánchez expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y con los soldados heridos, y reiteró que se ha ordenado el despliegue operacional de todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables.

El ataque ha sido atribuido al ELN, según las declaraciones oficiales, y las fuerzas militares mantienen presencia en la zona mientras se avanza en la investigación y se espera información adicional sobre los responsables.

Sánchez y los mandos militares reiteraron que la prioridad es localizar a los responsables y brindar apoyo a los soldados afectados, evitando ampliar hipótesis no verificadas y manteniendo la información disponible basada únicamente en hechos confirmados.

Tras el ataque con explosivos a la unidad militar en Aguachica, Cesar, cuatro soldados fueron trasladados a Bogotá debido a la gravedad de sus heridas, su estado es crítico.

El ministro de Defensa envió un mensaje a las familias de los uniformados afectados:

“A las familias de nuestros héroes caídos y a los heridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia. Aunque en este año, se han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”, aseguró.

El Ejército Nacional confirmó la identidad de seis de los siete soldados fallecidos: