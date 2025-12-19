Nación

Ministro de Defensa ordena despliegue operacional en Aguachica tras atentado que dejó siete soldados muertos y más de 30 heridos

También dijo que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones por información que de con los responsables del ataque.

Danna Valeria Figueroa Rueda

20 de diciembre de 2025, 3:09 a. m.
Las autoridades confirmaron que tras el atentado en Aguachica se están llevando a cabo acciones para identificar a los responsables.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó este viernes, 19 de diciembre, el despliegue operacional de todas las capacidades en Aguachica, Cesar, tras el atentado que afectó a una base militar en la zona.

En su mensaje, el funcionario expresó su solidaridad profunda con las familias de los uniformados fallecidos y con los soldados heridos, destacando que se honra el sacrificio de quienes entregaron su vida al servicio de Colombia.

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

Además, confirmó que se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los responsables del ataque.

Las autoridades confirmaron que el atentado en Aguachica dejó siete uniformados muertos y más de 30 heridos. El ministro Sánchez expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y con los soldados heridos, y reiteró que se ha ordenado el despliegue operacional de todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables.

La Gran Consulta por Colombia le envió un mensaje al ELN desde Norte de Santander: “Vamos a perseguir su plata”

El ataque ha sido atribuido al ELN, según las declaraciones oficiales, y las fuerzas militares mantienen presencia en la zona mientras se avanza en la investigación y se espera información adicional sobre los responsables.

Las autoridades confirmaron que tras el atentado en Aguachica se están llevando a cabo acciones para identificar a los responsables y atender a los uniformados heridos.

Sánchez y los mandos militares reiteraron que la prioridad es localizar a los responsables y brindar apoyo a los soldados afectados, evitando ampliar hipótesis no verificadas y manteniendo la información disponible basada únicamente en hechos confirmados.

Tras el ataque con explosivos a la unidad militar en Aguachica, Cesar, cuatro soldados fueron trasladados a Bogotá debido a la gravedad de sus heridas, su estado es crítico.

El ministro de Defensa envió un mensaje a las familias de los uniformados afectados:

“A las familias de nuestros héroes caídos y a los heridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia. Aunque en este año, se han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”, aseguró.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

El Ejército Nacional confirmó la identidad de seis de los siete soldados fallecidos:

  • Soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez
  • Soldado profesional Mateo Pino Pulgarín
  • Soldado profesional Juan David Pérez Vides
  • Soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres
  • Soldado profesional Jhon Fredy Moreno Sierra
  • Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

