Estados Unidos publica la foto de un poderoso avión en despliegue militar en el Caribe, tras designar a Maduro como terrorista

El Comando Sur de los Estados Unidos publicó en las últimas horas una nueva actualización del despliegue militar del país norteamericano en el Caribe, horas después de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

La declaratoria llega en un momento en que Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que Maduro sostiene solo busca su derrocamiento.

“Un avión E/A-18G Growler aterriza en la cubierta de vuelo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), de clase Ford, durante operaciones de vuelo en el océano Atlántico occidental”, dice la publicación acompañada de una imagen de la aeronave despegando del poderoso portaviones USS Gerald Ford.

El E/A-18G Growler es un avión de guerra electrónica derivado del F/A-18F Super Hornet. Está diseñado para misiones de supresión y neutralización de defensas aéreas enemigas, combinando velocidad y maniobrabilidad con avanzados sistemas electrónicos.

Su equipamiento incluye el sistema de detección ALQ-218 y pods de interferencia AN/ALQ-99, que le permiten identificar, bloquear y degradar radares y comunicaciones adversarias. Además, puede portar misiles AIM-120 o AIM-9 para autodefensa.

Con una tripulación de dos personas y dos motores F414-GE-400, el Growler alcanza velocidades cercanas a Mach 1.8 y goza de buena autonomía para operaciones de escolta electrónica. Su papel principal es proteger a otras aeronaves creando un entorno aéreo más seguro.

Boeing EA 18-G Growler, caza a reacción de la Marina | Foto: Universal Images Group via Getty

Estados Unidos designó como organización terrorista al cartel vinculado con el dictador venezolano, lo que anticipa una nueva fase de presión contra Venezuela, en medio de llamados al diálogo.

El secretario de Estado lleva la lista FTO -por sus siglas en inglés- en la que hoy están grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

Rubio sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

“El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró el secretario de Estado al anunciar la designación a mediados de noviembre.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Expertos consideran que la declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones, para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.