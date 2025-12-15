Suscribirse

Judicial

Fuerzas Militares extreman medidas sobre posibles acciones terroristas en Bogotá por parte del ELN

El general Juan Carlos Correa, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, dijo que hay instalado un puesto de mando unificado que evalúa la situación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:34 p. m.
Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
La guerrilla del ELN anunció un paro armado en varias regiones del país. | Foto: AFP

Frente al paro armado anunciado por el ELN, que ha afectado varias regiones del país con acciones terroristas, el general Juan Carlos Correa, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, aseguró que se extremaron las medidas en la ciudad de Bogotá.

Y es que el oficial reconoció que el ELN tiene la capacidad de afectar capitales con su accionar criminal, hecho por el cual se incrementaron las medidas de seguridad y protección en la capital de la República para mitigar cualquier tipo de amenaza.

Contexto: “Es una evidencia más del fracaso de la política de paz”: alcalde Carlos Fernando Galán sobre el paro armado del ELN en el país

“Desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la Fuerza Pública a nivel central”, explicó el jefe de operaciones de las Fuerzas Militares.

En las ciudades que puedan presentar amenazas se instala un Puesto de Mando Unificado (PMU) para así “analizar toda la información que se tenga” y “anticipar” las acciones contra la población civil.

“En caso de que no se logre anticipar porque no tienen la información, puede reaccionar de la manera más contundente precisamente para dar captura con esos sujetos que hagan esos actos terroristas. Pero estamos preparados, estamos analizando toda la información y estaremos atentos a cualquier desarrollo que se presente”, expresó el general Correa.

En este sentido, explicó que se está en permanente monitoreo en todo el país sobre las acciones del ELN. “Nosotros tenemos permanentemente un análisis del área estratégica donde hay afectación del ELN. Estudiamos sus intenciones, sabemos que es a nivel nacional, pero tiene un área específica. Y por eso, primero que todo, desplegamos tropas a las áreas más importantes o más críticas”.

Contexto: Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

Igualmente, el general Correa explicó cuáles son las zonas más críticas donde delinque el ELN.

“Normalmente, las más críticas, donde ellos mantienen más presión son Chocó, la parte de Norte de Santander, que es donde tienen una mayor injerencia ellos en su actividad delictiva y criminal y terrorista. Sin embargo, ellos tienen facilidad de moverse en todo el territorio, como lo que pasó, por ejemplo, en Santander”.

“Fracaso de la paz total”

Frente a las amenazas del ELN que tienen relación con Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que esto demuestra el fracaso de la llamada paz total, uno de los proyectos insignias del Gobierno Petro.

Cilindro sospechoso-ELN.
Cilindro sospechoso-ELN. | Foto: Suminisitrada/AFP/Montaje:Semana

“Hace unos años nos dijeron que en tres meses se acabaría el ELN, y eso no es así. Hoy vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país. Después de un fallido ejercicio de diálogo de país, vemos al ELN con una intención de afectar, en varios territorios del país, a la Fuerza Pública”, señaló el mandatario.

El alcalde rechazó las declaraciones y acciones del grupo guerrillero y ajustó sus declaraciones asegurando que lo que estaba ocurriendo en el país “es una evidencia más del fracaso de la política de paz que no está funcionado, que tiene que ser revisada y replanteada (...); repito, esto es una muestra de un grupo al que, en cierta forma, se les entregaron elementos para poderse sentir envalentonados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es el nuevo viceprocurador que estará acompañando a Gregorio Eljach?

2. Volcán Puracé en alerta, estas son las consecuencias de respirar la ceniza volcánica

3. Golpe al régimen Maduro: Buques petroleros estarían dando marcha atrás para evitar incautación de cargamento de EE. UU.

4. Alcalde Dumek Turbay deja claro qué hará ante polémica por invitar a María Corina Machado al Hay Festival Cartagena 2026

5. Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNParo armadoFuerzas Militares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.