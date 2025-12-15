Frente al paro armado anunciado por el ELN, que ha afectado varias regiones del país con acciones terroristas, el general Juan Carlos Correa, jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, aseguró que se extremaron las medidas en la ciudad de Bogotá.

Y es que el oficial reconoció que el ELN tiene la capacidad de afectar capitales con su accionar criminal, hecho por el cual se incrementaron las medidas de seguridad y protección en la capital de la República para mitigar cualquier tipo de amenaza.

“Desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la Fuerza Pública a nivel central”, explicó el jefe de operaciones de las Fuerzas Militares.

En las ciudades que puedan presentar amenazas se instala un Puesto de Mando Unificado (PMU) para así “analizar toda la información que se tenga” y “anticipar” las acciones contra la población civil.

“En caso de que no se logre anticipar porque no tienen la información, puede reaccionar de la manera más contundente precisamente para dar captura con esos sujetos que hagan esos actos terroristas. Pero estamos preparados, estamos analizando toda la información y estaremos atentos a cualquier desarrollo que se presente”, expresó el general Correa.

En este sentido, explicó que se está en permanente monitoreo en todo el país sobre las acciones del ELN. “Nosotros tenemos permanentemente un análisis del área estratégica donde hay afectación del ELN. Estudiamos sus intenciones, sabemos que es a nivel nacional, pero tiene un área específica. Y por eso, primero que todo, desplegamos tropas a las áreas más importantes o más críticas”.

Igualmente, el general Correa explicó cuáles son las zonas más críticas donde delinque el ELN.

“Normalmente, las más críticas, donde ellos mantienen más presión son Chocó, la parte de Norte de Santander, que es donde tienen una mayor injerencia ellos en su actividad delictiva y criminal y terrorista. Sin embargo, ellos tienen facilidad de moverse en todo el territorio, como lo que pasó, por ejemplo, en Santander”.

“Fracaso de la paz total”

Frente a las amenazas del ELN que tienen relación con Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que esto demuestra el fracaso de la llamada paz total, uno de los proyectos insignias del Gobierno Petro.

“Hace unos años nos dijeron que en tres meses se acabaría el ELN, y eso no es así. Hoy vemos un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país. Después de un fallido ejercicio de diálogo de país, vemos al ELN con una intención de afectar, en varios territorios del país, a la Fuerza Pública”, señaló el mandatario.