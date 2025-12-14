Presidente Petro le ordenó a las Fuerzas Militares atacar al ELN, tras anuncio de paro armado: “No nos dejaremos amenazar”

Por medio de un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro le ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía continuar con los operativos en contra de la guerrilla del ELN.

Esto después del anuncio hecho por el Frente de Guerra Urbano Nacional de convocar un paro nacional en varias regiones del país.

“La orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa. Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a las fiestas de navidad sin miedo”, señaló el jefe de Estado.

“El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, complementó en su mensaje.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que…

El primer mandatario aseguró, citando el comunicado del ELN, que dicho grupo subversivo se alejó por completo del mensaje de Camilo Torres.

“Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo por la paz del país. No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar contra las mafias mexicanas y albanesas sino con el pueblo de Colombia”, indicó.

Las acciones que han adelantando en contra de la comunidad —indicó el presidente Petro— van en contravía de un proyecto revolucionario como se ha planteado, puesto que se han juntado con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“El proyecto de la Gran Colombia, como una confederación moderna de naciones, se puede levantar si hay paz en el Caribe (...) El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico es irreversible y dañino”, detalló el jefe de Estado.

La amenaza del ELN

En un panfleto firmado por el denominado Frente de Guerra Urbano Nacional - Comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas “que inicia el día 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6:00 a. m.”.

ELN | Foto: Colprensa

Esto por las acciones operacionales y militares que se han adelantado en varias regiones del país, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Nariño, Chocó y Bolívar.

“Por ende, informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares”, indica el mensaje.