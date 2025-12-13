Suscribirse

Paro armado del ELN: frente de guerra urbano acata llamado y hace advertencia a ciudades como Cúcuta, Medellín, Bogotá y Cali

El grupo criminal señaló que iniciará el paro como una forma de protesta contra lo que consideran un “plan neocolonial” impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Redacción Nación
14 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.
“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.
"Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores".

El ELN informó que el próximo domingo, 14 de diciembre, a las 6:00 de la mañana, iniciará un paro armado en todo el país, el cual se extenderá hasta el miércoles 17 del mismo mes a la misma hora.

Así lo dio a conocer este viernes, a través de un comunicado a la opinión pública, a través del cual resaltó que el paro se da como una forma de protesta contra lo que consideran un “plan neocolonial” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Contexto: Paro armado del ELN: rutas y departamentos que podrían verse afectados tras el anuncio

Tras el llamado del grupo criminal, el frente de guerra urbano nacional confirmó su participación en la jornada, que se extenderá durante 72 horas, y lanzó una advertencia a las principales ciudades del país.

“En respuesta a la profundización de este plan contrainsurgente y la agresión imperialista que sufre la región, acatamos la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional de 72 horas, que inicia el día 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre a las 6 am”, expresó.

Por eso, lanzó una advertencia a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, para que eviten "mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares".

Comunicado frente de guerra urbano nacional del ELN
Comunicado frente de guerra urbano nacional del ELN

“Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”, señaló el frente de guerra urbano nacional.

El comunicado es firmado por los frentes urbanos Carlos German Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yarigui, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliecer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

La declaratoria de paro armado se da justo después de que el pasado miércoles el presidente Trump asegurara que Colombia podría ser el segundo país en caer en medio de una intervención, luego de Venezuela, debido al crecimiento del mercado del narcotráfico.

Contexto: Hay alerta en Caquetá y Putumayo ante anuncio de paro armado por las disidencias de las Farc; Procuraduría pide acciones preventivas

En medio de la zozobra que deja esta decisión, el ELN advirtió a la población que no participe en actividades relacionadas con el conflicto y recomendó no movilizarse por carreteras ni por ríos navegables durante el periodo anunciado, con el argumento de evitar riesgos. Así mismo, hizo un llamado a que los civiles no se mezclen con personal militar para prevenir incidentes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “el cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

El jefe de la cartera dio la orden de un despliegue militar en todas las regiones del país para salvaguardar la integridad de la comunidad, y también anunció una recompensa para la persona que suministre información relacionada con estos criminales.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas, incluso, por alias Pablito, hasta 5.000 millones de pesos que nos permita ubicarlo”, agregó.

