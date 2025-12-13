Mientras el país se encuentra atemorizado tras el anuncio del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en todo el territorio nacional, las disidencias de las Farc también anunciaron su propio paro armado.

El pasado 10 de diciembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el paro armado anunciado por “el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre”.

Y agregó: “Activamos nuestros sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones. Al mismo tiempo, instamos a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas”.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación se pronunció este sábado 13 de diciembre, donde pidió a los entes territoriales adelantar acciones preventivas tras esta amenaza.

“En ese sentido, de ser procedente, deberán activar sus respectivos planes de contingencia para atender hechos que puedan generarse, tales como un posible confinamiento y/o desplazamiento de comunidades, priorizando la alimentación, salud, albergue y movilidad, entre otros”, dijo el ente de control.

La Regional de Instrucción de Caquetá señaló la necesidad de coordinar acciones a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, con participación de entidades del orden nacional y territorial, para garantizar la atención integral, adoptar las decisiones requeridas para la implementación de la asistencia humanitaria y realizar el seguimiento respectivo.

“El ente de control también recordó que los municipios, en su condición de primer respondiente, deberán garantizar la atención de los hechos victimizantes presentados bajo su jurisdicción y, cuando la magnitud o la recurrencia de los sucesos supere la capacidad su respuesta, deberán soportarlo y acudir al ente departamental”, dice el comunicado.

Si la entidad departamental supera su capacidad de respuesta, deberá recurrir al orden nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de recibir el apoyo requerido de acuerdo con las particularidades de cada caso.