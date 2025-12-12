MinDefensa Pedro Sánchez califica el paro armado del ELN como “constreñimiento criminal” y anuncia despliegue militar para proteger a la población civil

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un paro armado de 72 horas en todo el territorio nacional.

Según un comunicado difundido por esa organización armada, este paro comenzará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

“El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”, dijo inicialmente.

La guerrilla del ELN tiene presencia en varias zonas del país. | Foto: AFP

El funcionario del Gobierno Petro dio la orden de un despliegue militar en todas las regiones del país para salvaguardar la integridad de la comunidad, y también anunció una recompensa para la persona que suministre información relacionada con estos criminales.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas, incluso, por alias Pablito, hasta 5.000 millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia”, agregó.

ATENCIÓN | Mindefensa anuncia despliegue militar para evitar constreñimiento ante el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN. pic.twitter.com/OBDI0TZ40x — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 12, 2025

Sánchez envió un mensaje especial a los colombianos para que confíen en la capacidad institucional de la Fuerza Pública para combatir a este grupo armado, que pretende sembrar temor en la población civil durante esta época del año.