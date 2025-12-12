Suscribirse

Nación

MinDefensa Pedro Sánchez califica el paro armado del ELN como “constreñimiento criminal” y anuncia despliegue militar para proteger a la población civil

El ministro Pedro Sánchez anunció una recompensa a la persona que suministre información por estos criminales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 10:50 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, re pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN). | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AFP

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un paro armado de 72 horas en todo el territorio nacional.

Según un comunicado difundido por esa organización armada, este paro comenzará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

Contexto: ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

“El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”, dijo inicialmente.

La guerrilla del ELN extremó sus acciones criminales contra militares y policías usando drones.
La guerrilla del ELN tiene presencia en varias zonas del país. | Foto: AFP

El funcionario del Gobierno Petro dio la orden de un despliegue militar en todas las regiones del país para salvaguardar la integridad de la comunidad, y también anunció una recompensa para la persona que suministre información relacionada con estos criminales.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas, incluso, por alias Pablito, hasta 5.000 millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia”, agregó.

Sánchez envió un mensaje especial a los colombianos para que confíen en la capacidad institucional de la Fuerza Pública para combatir a este grupo armado, que pretende sembrar temor en la población civil durante esta época del año.

“A todas las comunidades también los invito a que rechacemos categóricamente este desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce terrorismo. Invitamos a la comunidad que nos suministre información y a que tengan la plena tranquilidad, que su fuerza pública estará en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle para garantizar que este espacio de Navidad y Año Nuevo esté lleno de paz, seguridad y tranquilidad. Un abrazo”, puntualizó el ministro.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

