Suscribirse

Nación

Paro armado del ‘ELN’ rutas y departamentos que podrían verse afectados tras anuncio

El Ejército de Liberación Nacional mantiene influencia en más de 200 municipios.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 3:03 a. m.
La guerrilla del ELN extremó sus acciones criminales contra militares y policías usando drones.
La guerrilla pidió a la población que no viaje por carreteras ni ríos navegables durante ese periodo. | Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este viernes 12 de diciembre un paro armado de 72 horas que iniciará a las 6:00 a.m. del domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del 17 de diciembre.

En un comunicado, la guerrilla pidió a la población que no viaje por carreteras ni ríos navegables durante ese periodo y advirtió que existe un riesgo para quienes circulen por esos espacios, aunque afirmó que “respetarán a los civiles y sus bienes”.

Contexto: ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

Los mapas de presencia y análisis de conflicto señalan zonas con actividad sostenida o confrontaciones entre el ELN y fuerzas del Estado u otros grupos armados. El Ejército de Liberación Nacional mantiene influencia en más de 200 municipios distribuidos en al menos 22 departamentos del país.

Esa presencia se concentra, principalmente, en regiones donde durante los últimos años también se han reportado incidentes de violencia, confrontaciones armadas y acciones guerrilleras, lo que permite dimensionar los posibles efectos del paro armado anunciado.

Uno de los focos donde históricamente el ELN ha tenido presencia es Norte de Santander, particularmente en Cúcuta, Tibú y la región del Catatumbo. Esta zona del nororiente del país ha sido señalada como un territorio con actividad armada de la guerrilla y confrontaciones con la Fuerza Pública y otros grupos ilegales, especialmente en zonas rurales.

Contexto: MinDefensa Pedro Sánchez califica el paro armado del ELN como “constreñimiento criminal” y anuncia despliegue militar para proteger a la población civil

En municipios del Catatumbo como Tibú, Ocaña y La Playa de Belén también se presentan continuamente choques armados, uso de artefactos explosivos y hechos de violencia que han dejado víctimas en distintos momentos.

Las vías nacionales y secundarias que conectan Cúcuta con el Catatumbo y las zonas rurales también suelen ser señaladas por las autoridades como corredores sensibles en materia de seguridad, en particular carreteras alternas y caminos veredales.

En el Chocó, en la región del Pacífico colombiano, el ELN mantiene una presencia sostenida. En este departamento, la guerrilla ha recurrido históricamente a paros armados y restricciones de movilidad, medidas que en ocasiones han afectado el transporte, el comercio y los desplazamientos de la población civil.

Contexto: Nuevo ataque en Antioquia: presuntos integrantes del ELN hacen estallar bomba en el peaje Palocabildo

Asimismo, el grupo ha desarrollado acciones para influir en rutas interiores y territorios vinculados a economías ilegales, como la minería, una dinámica que en el pasado ha derivado en confinamientos de comunidades y limitaciones a la movilidad.

En este contexto, los trayectos fluviales por el río Atrato y las carreteras locales que conectan a Quibdó con municipios vecinos figuran entre los corredores que podrían verse afectados de manera indirecta, ya sea por presencia armada o por el temor a confrontaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

2. Luis Díaz jugará con futbolista élite en Bayern Múnich: cuesta 50 millones de euros serán dupla letal

3. Presidente Gustavo Petro le dice al ELN que no hacen paro contra Trump, “sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”

4. Irán incauta un buque petrolero dos días después de que EE.UU. hiciera lo mismo en las costas de Venezuela

5. El gol de José Enamorado, a ras de campo y con sonido ambiente: Junior atormenta a Tolima en la final de ida de Liga Betplay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNParo armadoGuerrilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.