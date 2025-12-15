Suscribirse

Confidenciales

“Es una evidencia más del fracaso de la política de paz”: alcalde Carlos Fernando Galán sobre el paro armado del ELN en el país

El mandatario distrital cuestionó fuertemente los anuncios de la guerrilla y los procesos de negociación adelantados por el Gobierno nacional.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 1:47 p. m.
-
Alcalde Carlos Fernando Galán en la llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena | Foto: Guillermo Torres / Semana

El mandatario de la capital del país se pronunció frente al paro armado anunciado por el ELN para esta semana. Aseguró que es una evidencia más “del fracaso de la política de paz” del Gobierno nacional.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

2. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

3. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

4. FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

5. Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando GalánELNdiálogos de paz

Noticias Destacadas

-

“Es una evidencia más del fracaso de la política de paz”: alcalde Carlos Fernando Galán sobre el paro armado del ELN en el país

Redacción Semana
Gustavo Petro y José Antonio Kast

“Vienen los vientos de la muerte”: Gustavo Petro reaccionó al triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente de derecha en Chile

Redacción Confidenciales
El registrador explicó la tarea que tendría su entidad en esta iniciativa.

Hernán Penagos le respondió al presidente Petro y señaló que la observación electoral internacional está garantizada para 2026

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.