Embajada de Estados Unidos lanza duro mensaje contra el paro armado del ELN: “Es inaceptable e ilógico”

La oficina diplomática del Gobierno estadounidense en Bogotá emitió un duro mensaje en su cuenta de X.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 12:53 p. m.
El ELN decretó paro armado de tres días en toda la subregión de Baudó, lo que implica que la población no se puede movilizar en ese periodo ni tampoco recibir ayudas humanitarias. La Gobernación condenó este hecho.
El pasado viernes, 12 de diciembre, la guerrilla colombiana del ELN ordenó el confinamiento de civiles en regiones bajo su dominio durante tres días a partir del domingo, 14 de diciembre, mientras realiza ejercicios militares para responder a las “amenazas de intervención” de Donald Trump.

El ELN tiene presencia en más del 20 % de los más de 1.100 municipios de Colombia, según el centro de estudios sobre el crimen InSight Crime.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá no tardó en reaccionar a la medida del grupo armado y aseguró que “pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano”, dice el comunicado.

“Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros #ValoresDemocráticosCompartidos”, concluyó el escrito.

Contexto: Donald Trump advierte a Colombia que podría ser blanco de “ataques por tierra”

El grupo guerrillero más longevo de América, que controla regiones clave para la producción de droga, advirtió en un comunicado que luchará por la “defensa” del país y ordenó restricciones a la movilidad entre el domingo y el miércoles.

“Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes”, dice el comunicado difundido por el ELN, en el que pide a las comunidades no transitar por “carreteras” ni por “ríos navegables”.

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.
El ELN acusa a Trump de tener un “plan neocolonial” con el que “pretende recrudecer el saqueo” de los “bienes naturales” de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al grupo guerrillero de llevar a cabo una falsa protesta.

“Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos (narcotraficantes) que hoy los controlan”, dijo en X.

La guerrilla sostuvo por dos años negociaciones de paz con el Gobierno izquierdista, pero los diálogos terminaron en enero ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

Gustavo Petro y el ELN
Uno de sus bastiones es la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del mundo en la frontera con Venezuela, donde controla la producción de cocaína.

Con información de AFP*

