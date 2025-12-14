Ejército neutraliza acciones terroristas con cilindros del ELN en Norte de Santander y Cauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio inicio este domingo, 14 de diciembre, al paro armado que había anunciado hace días en todo el territorio nacional, donde ya se han registrado las primeras acciones terroristas en departamentos como Norte de Santander y Cauca.

Ante esta amenaza, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, confirmó que tropas de la Segunda y Tercera División neutralizaron los artefactos con posibles explosivos instalados en varias vías del país.

En Norte de Santander, tropas del Grupo de Caballería Mediano n.º 5 General Hermógenes Maza, Brigada 30, de la Segunda División del Ejército, neutralizaron dos acciones terroristas en la región.

“En la vía Cúcuta–Pamplona, mediante la destrucción controlada de un artefacto explosivo, sin afectaciones a la población civil ni a la movilidad. En la vía que comunica con El Zulia, donde fue descartado otro artefacto explosivo, permitiendo habilitar la vía con normalidad”, detalló el comandante.

Con el compromiso que representan los Soldados de la Patria, resalto el valor y el profesionalismo de las tropas de la Segunda y Tercera División del @COL_EJERCITO, que con coraje enfrentaron y neutralizaron acciones terroristas perpetradas por bandidos del GAO ELN.



En el Cauca también se llevaron acciones de las tropas del Batallón de Alta Montaña n.º 8, de la Brigada 29, de la Tercera División del Ejército en la vía Panamericana, sector rural de Santander de Quilichao.

Los militares ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo en la zona, fortaleciendo la seguridad y la libre circulación en el suroccidente del país.

Cilindro sospechoso del ELN. | Foto: Suminisitrada/AFP/Montaje:Semana

“Invito a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa a las líneas gratuitas nacionales, 107 antiterrorismos del Ejército y 147 de los Gaula militar”, puntualizó el general Cardozo Santamaría.

El presidente Gustavo Petro le ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía continuar con los operativos en contra de la guerrilla del ELN para salvaguardar a la población civil.

“La orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa. Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a las fiestas de Navidad sin miedo”, señaló el jefe de Estado.