María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

La senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, reaccionó con dureza al más reciente comunicado del ELN y pidió un giro total en la estrategia del Estado frente a esa guerrilla.

“Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación y enfrente con el poder del Estado a los terroristas”, escribió en X.

En el mismo trino, calificó de “cínicos” a los integrantes del ELN por “hablar de paz” mientras, según ella, “matan, secuestran y desaparecen colombianos”. “Hay que recuperar esta patria”, remató.

El pronunciamiento de Cabal se dio después de que el ELN difundiera un “mensaje al pueblo colombiano” en el que anunció un cese unilateral del fuego durante las festividades de Navidad y fin de año, al que presentó como una “señal clara de paz”.

Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.

En el documento, publicado el 21 de diciembre de 2025 y firmado por la Dirección Nacional, la organización aseguró que el Gobierno de Estados Unidos estaría desplegando tropas por el Caribe para “amenazar, agredir y saquear” a los pueblos del continente, y afirmó estar “presto” a defender la soberanía de Colombia.

Según el comunicado, el alto el fuego comenzará a las 00:00 del 24 de diciembre y se extenderá hasta las 00:00 del 3 de enero de 2026. El ELN sostuvo además que orientó a todas sus estructuras a no realizar “operaciones militares ofensivas” contra las Fuerzas Armadas del Estado durante ese periodo.

La guerrilla también negó que su política sea afectar a la población civil y acusó a órganos de inteligencia del Estado y a grandes medios de impulsar una “guerra comunicacional” para construir, según el grupo, una imagen falsa basada en mentiras.