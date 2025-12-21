El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un nuevo cese al fuego unilateral por la temporada decembrina y aseguró que es un gesto de paz con los colombianos.

La noticia la informó este domingo, 21 de diciembre, la dirección nacional de ese grupo criminal, a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Según el anuncio, la medida aplicará desde las 00:00 horas del próximo miércoles, 24 de diciembre, y se extenderá hasta las 00:00 horas del 3 de enero del 2026.

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral al fuego para esta temporada de festividades navideñas y de fin de año”, dicen en el comunicado.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

La dirección nacional de ese grupo criminal pide a “todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas” en los tiempos mencionados y que tendrá vigencia la tregua unilateral.

Foto: afp

“Aclaramos que el ELN en ningún momento realiza operaciones militares que afectan a la población”, finalizó el comunicado de uno de los grupos que más terror ha sembrado en distintas zonas del territorio nacional.

El anuncio se da días después de los atentados terroristas que han cometido contra la fuerza pública y la población durante el denominado paro armado que anunciaron por 72 horas y que fue rechazado por los colombianos.

Este grupo se ha fortalecido durante el mandato de Gustavo Petro y se ha extendido por varios departamentos del país donde manejan el negocio de la droga y otro tipo de actividades ilícitas.

Aunque el Ejecutivo le apostó a una mesa diálogo con este grupo criminal, las conversaciones se suspendieron por cuenta de las acciones terroristas y las partes no se volvieron a reunir.

La Gran Consulta por Colombia le envió un mensaje al ELN desde Norte de Santander: “Vamos a perseguir su plata”

En varios escenarios, Pablo Beltrán, quien era el jefe de la delegación de paz de ese grupo, aseguró que no firmarían la paz con Gustavo Petro y que esperarían al 2026 para conocer quién será el nuevo huésped de la Casa de Nariño para continuar con los diálogos.

Sin embargo, todos los aspirantes presidenciales, excepto Iván Cepeda, han dicho que no negociarán con grupos criminales y que el único camino será el del sometimiento a la justicia y fortalecer a las Fuerzas Militares para combatir a estas estructuras que tienen el control territorial de varias zonas de Colombia.