Gráfica revela detalles de la victoria de Paloma Valencia en el Centro Democrático; siempre estuvo arriba en el resultado

Diferentes documentos muestran que la senadora ganó en los dos estudios realizados.

20 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia estuvieron en la escogencia del candidato único del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia estuvieron en la escogencia del candidato único del Centro Democrático. Foto: SEMANA

La senadora María Fernanda Cabal ha pedido públicamente que el Centro Democrático explique a fondo cómo se aplicaron los estudios hechos para elegir al candidato presidencial del Centro Democrático y ha dejado ver su molestia por los resultados.

Aunque ha dicho que apoyará férreamente a Paloma Valencia, Cabal asegura que debe haber transparencia y que tiene derecho a conocer cómo se hicieron los estudios de las firmas Cadem y Panel Ciudadano.

En diálogo con SEMANA, pidió al partido político que publique íntegramente los resultados del proceso de las encuestas internas y la correspondiente auditoría “como parte del proceso de selección de la candidatura del partido. Esta solicitud busca fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”.

Sin embargo, se han venido conociendo detalles sobre cómo se hizo ese ejercicio de escogencia y el Centro Democrático hizo públicas las fichas técnicas de las dos mediciones que se adelantaron.

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior? Denuncian proceso exprés para entregar 77.000 millones de pesos a líderes afines al Gobierno Petro

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

El cardenal de Colombia habló de 2026 y pidió a los colombianos “respetar el resultado de las elecciones”, se refirió a los populismos y reveló sus preocupaciones

“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

El uribismo aseguró que hacer públicos esos documentos es un “ejercicio de transparencia” y recordó que existió un acuerdo unánime entre todos los aspirantes al aval para que la decisión final se tomara con resultados técnicos.

Además, se conoció una gráfica de Panel Ciudadano donde queda en evidencia que durante toda la medición la senadora Paloma Valencia siempre estuve de primera.

Resultados de Panel ciudadano donde se midió a tres precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Resultados de Panel ciudadano donde se midió a tres precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto: SEMANA

Dicha imagen da cuenta de los porcentajes donde queda claro que Valencia siempre estuvo por encima de María Fernanda Cabal y de Paola Holguín, las dos senadoras que también estaban en la contienda presidencial del uribismo.

Cuando inició la medición, Valencia tenía un 29,8 %, Cabal un 27,7 %, y Holguín un 42,6 %. Sin embargo, con el paso de los días, Valencia tomó ventaja y llegó al 45 % y mantuvo esa cifra.

Al terminar la medición, Valencia terminó con un 46 %, Cabal con 37,7 % y Holguín con un 16,3 %.

El expresidente Álvaro Uribe había guardado silencio sobre el tema porque evita meterse en controversias al interior del Centro Democrático, pero habló con la emisora del Atlántico en la mañana de este jueves, 18 de diciembre, y se refirió al asunto.

A juzgar por la respuesta, Uribe lució incómodo, expresó algunas frases y cambió de tema.

“Yo creo que mi deber es, simplemente, pedirle al partido Centro Democrático que publique, como lo está haciendo, todas las actas. Aquí nunca se ha hecho trampa”, enfatizó.

Y siguió: “Mi vida política ha tenido mucha controversia, pero nadie puede decir que en esta larga vida política le he hecho trampa. Hay que seguir en esta tarea pedagógica por todo el país.

Cabal ha dicho que continuará en el partido y que no dejará su curul en el Senado, pero queda claro que las diferencias internas se mantienen.

