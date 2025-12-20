Gráfica revela detalles de la victoria de Paloma Valencia en el Centro Democrático; siempre estuvo arriba en el resultado

La senadora María Fernanda Cabal ha pedido públicamente que el Centro Democrático explique a fondo cómo se aplicaron los estudios hechos para elegir al candidato presidencial del Centro Democrático y ha dejado ver su molestia por los resultados.

Aunque ha dicho que apoyará férreamente a Paloma Valencia, Cabal asegura que debe haber transparencia y que tiene derecho a conocer cómo se hicieron los estudios de las firmas Cadem y Panel Ciudadano.

Centro Democrático entregó fichas técnicas de las encuestas con las que eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial

En diálogo con SEMANA, pidió al partido político que publique íntegramente los resultados del proceso de las encuestas internas y la correspondiente auditoría “como parte del proceso de selección de la candidatura del partido. Esta solicitud busca fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”.

Sin embargo, se han venido conociendo detalles sobre cómo se hizo ese ejercicio de escogencia y el Centro Democrático hizo públicas las fichas técnicas de las dos mediciones que se adelantaron.

El uribismo aseguró que hacer públicos esos documentos es un “ejercicio de transparencia” y recordó que existió un acuerdo unánime entre todos los aspirantes al aval para que la decisión final se tomara con resultados técnicos.

María Fernanda Cabal se pronunció tras derrota en el Centro Democrático: “Es necesario que se haga pública la auditoría”

Además, se conoció una gráfica de Panel Ciudadano donde queda en evidencia que durante toda la medición la senadora Paloma Valencia siempre estuve de primera.

Resultados de Panel ciudadano donde se midió a tres precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto: SEMANA

Dicha imagen da cuenta de los porcentajes donde queda claro que Valencia siempre estuvo por encima de María Fernanda Cabal y de Paola Holguín, las dos senadoras que también estaban en la contienda presidencial del uribismo.

Cuando inició la medición, Valencia tenía un 29,8 %, Cabal un 27,7 %, y Holguín un 42,6 %. Sin embargo, con el paso de los días, Valencia tomó ventaja y llegó al 45 % y mantuvo esa cifra.

Al terminar la medición, Valencia terminó con un 46 %, Cabal con 37,7 % y Holguín con un 16,3 %.

Álvaro Uribe respondió a María Fernanda Cabal, quien duda de la encuesta que ganó Paloma Valencia. ¿Se avecina un distanciamiento?

El expresidente Álvaro Uribe había guardado silencio sobre el tema porque evita meterse en controversias al interior del Centro Democrático, pero habló con la emisora del Atlántico en la mañana de este jueves, 18 de diciembre, y se refirió al asunto.

A juzgar por la respuesta, Uribe lució incómodo, expresó algunas frases y cambió de tema.

“Yo creo que mi deber es, simplemente, pedirle al partido Centro Democrático que publique, como lo está haciendo, todas las actas. Aquí nunca se ha hecho trampa”, enfatizó.

Y siguió: “Mi vida política ha tenido mucha controversia, pero nadie puede decir que en esta larga vida política le he hecho trampa. Hay que seguir en esta tarea pedagógica por todo el país”.

Cabal ha dicho que continuará en el partido y que no dejará su curul en el Senado, pero queda claro que las diferencias internas se mantienen.