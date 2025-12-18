Política

“Nos matamos entre hermanos por venganza o por política”: la respuesta del presidente Petro a críticas por llamar hermanos a guerrilleros del ELN

El primer mandatario ha sido cuestionado por asegurar que los guerrilleros, responsables de más de 50 atentados en el país en medio del paro armado, son ‘hermanos’.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 11:51 a. m.
Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.
Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos. Foto: Presidencia/Montaje:Semana

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, por haber calificado como “hermanos” a los integrantes del ELN en medio del paro armado decretado por ese grupo ilegal, que deja más de 50 atentados terroristas en distintas regiones del país y el asesinato de dos policías.

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

La controversia se encendió luego de que López cuestionara con dureza al jefe de Estado y asociara sus palabras con lo que calificó como los “logros” de la política de paz total, de la que también aseguró que es un “desastre”.

En su mensaje, la exmandataria distrital lamentó el asesinato de los uniformados y aseguró que el lenguaje del presidente resulta ofensivo frente a la escalada violenta del ELN durante el paro armado.

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento
Gustavo Petro y Claudia López.
Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Presidencia, SEMANA

Petro, por su parte, defendió su postura en un trino en el que apeló a una lectura histórica y simbólica del conflicto colombiano. “Hermanos somos, porque los colombianos somos hermanos y debemos ser hermanos”, escribió el mandatario.

Además de esa referencia, Petro también citó pasajes bíblicos como Caín y Abel y episodios de la historia nacional, como el enfrentamiento político entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para explicar la persistencia de la violencia en el país.

El ELN ataca en La Guajira y Arauca: tractomula quemada y vehículo incinerado en medio del paro armado
Los habitantes de la población de El Tambo, Cauca, reportaron que en la mañana de este lunes apareció esta bandera de los elenos en uno de los accesos viales a este municipio.
Los habitantes de la población de El Tambo, Cauca, reportaron que en la mañana de este lunes apareció esta bandera de los elenos en uno de los accesos viales a este municipio. Foto: Carlos Hoyos

Según el presidente, Colombia ha estado marcada por guerras internas motivadas por venganzas, intereses económicos y disputas políticas, una dinámica que, en su criterio, debe superarse si el país aspira a un proyecto de reconciliación nacional.

Petro, aunque insistió en que dejar de “matarnos entre hermanos” es una condición necesaria para construir “un país grande” y avanzar hacia su idea de una “Gran Colombia”, no dijo nada de fondo sobre la asonada terrorista en el país ni cuestionó la seguidilla de atentados.

ELN anuncia paro armado en Colombia.
ELN anuncia paro armado en Colombia. Foto: API.

No obstante, el intercambio de trinos entre López y Petro es solo uno de los muchos que se han registrado en las redes sociales frente al silencio del mandatario sobre los tres días de paro armado que decretó el ELN.

Estos señalamientos al presidente reflejan el creciente choque político alrededor de la paz total, que es una de las principales banderas del Gobierno y que ha sido fuertemente cuestionada por sectores de oposición que advierten falta de resultados y una respuesta insuficiente frente a la ofensiva violenta de los grupos armados ilegales.

