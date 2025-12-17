Nación

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

El gremio del transporte de carga pidió al Gobierno reforzar de inmediato la seguridad en las carreteras ante ataques, bloqueos y riesgos para los transportadores.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 4:53 p. m.
Paro armado del ELN
Paro armado del ELN Foto: FAFP

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga, (Fedetranscarga) rechazó los hechos de violencia y las amenazas que afectan la movilidad y el abastecimiento nacional, luego de la declaración de un paro armado por parte del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre.

La medida ilegal inició a las 6:00 a. m. del pasado 14 de diciembre y, según enfatiza el gremio, “tiene como propósito fundamental suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio nacional, impactando directamente la cadena logística”. Fedetranscarga señaló que esta situación incide de manera directa en el abastecimiento de los hogares, especialmente en una temporada de alta demanda comercial.

“La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

Desde el inicio del paro armado se han reportado al menos trece afectaciones y atentados en distintas regiones del país. Entre los hechos mencionados se encuentran bloqueos en el municipio de Pelaya, en Cesar; actos delictivos en Curumaní, en el mismo departamento; la voladura del peaje La Lizama mediante una motobomba, que dejó dos personas heridas; el asesinato de un conductor de ambulancia en Santander; y el cierre total en el sector de San Roque, en Curumaní, por la verificación de dos contenedores con artefactos explosivos improvisados.

El gremio también advirtió que “el anuncio formal de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en riesgo la vida de los transportadores”.

Barranquilla

Reversazo de MinEducación: Leyton Barrios continúa como rector de la Uniatlántico

Nación

La condena “de por vida” contra un sicario de Los Costeños que obedecía órdenes de quien hoy se presenta como gestor de paz

Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Nación

Mientras el Gobierno Petro dice que investigará rumba de Carlos Ramón González, revelan nuevo video del prófugo haciendo “el trencito”

Cali

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

Nación

Investigadores del caso Miguel Uribe Turbay explican compulsa de copias por supuestas filtraciones: “Fue una solicitud propia”

Cartagena

Refuerzan seguridad en Bolívar con la llegada más policías para los municipios: así serán distribuidos

Confidenciales

“Aumento del salario mínimo por encima del crecimiento económico debilitaría la inversión de las empresas formales”: Fedetranscarga

Confidenciales

Fedetranscarga pide al Gobierno Petro preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos: “Prudencia”

Nación

Fedetranscarga cierra con éxito su ‘Noveno Encuentro Nacional’ y advierte sobre retos tecnológicos y de seguridad

Los habitantes de Miranda reportaron la instalación de esta bandera del ELN en la vía que comunica este municipio con el Valle del Cauca.
Los habitantes de Miranda reportaron la instalación de esta bandera del ELN en la vía que comunica este municipio con el Valle del Cauca. Foto: Suministrada

Ante este panorama, Fedetranscarga hizo “un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía para que tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias que permitan asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas”. Asimismo, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército y la Policía en las vías del país para garantizar la seguridad de la población civil y de los transportadores.

Finalmente, el gremio reiteró que “el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional” y que cualquier interrupción de esta actividad afecta a toda la sociedad, por lo que la seguridad vial debe asumirse como una prioridad de Estado.

Mas de Nación

Leyton Barrios, rector de la Universidad del Atlántico.

Reversazo de MinEducación: Leyton Barrios continúa como rector de la Uniatlántico

Las actividades de esta banda criminal, al parecer, seguían siendo coordinadas por su cabecilla alias Castor, quien se encuentran recluido en una cárcel.

La condena “de por vida” contra un sicario de Los Costeños que obedecía órdenes de quien hoy se presenta como gestor de paz

Clima en Bogotá

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Y a la derecha en su fiesta en Managua (Nicaragua)

Mientras el Gobierno Petro dice que investigará rumba de Carlos Ramón González, revelan nuevo video del prófugo haciendo “el trencito”

Este es el momento en que pretenden ingresar la volqueta cargada de explosivos.

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

Fedetranscarga alerta por impacto del paro armado del ELN en la movilidad y el abastecimiento

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Investigadores del caso Miguel Uribe Turbay explican compulsa de copias por supuestas filtraciones: “Fue una solicitud propia”

Llegan más policías para reforzar la seguridad en Bolívar.

Refuerzan seguridad en Bolívar con la llegada más policías para los municipios: así serán distribuidos

El Distrito gasta cada año unos 20 mil millones de pesos de su presupuesto para pagar la atención de estos puntos.

Piden medidas urgentes para evitar una posible crisis de basuras en Bogotá: esta es la razón

Accidente de bus entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

Otro trágico accidente en Colombia: bus cayó a un abismo, dejando una persona muerta y varios heridos

Noticias Destacadas