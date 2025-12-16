Suscribirse

Política

“La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

La amenaza de ese grupo subversivo se extendió a Bogotá, Medellín y Cali.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 10:22 p. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó nuevo mensaje al ELN por el paro armado.
El presidente Gustavo Petro lanzó nuevo mensaje al ELN por el paro armado. | Foto: Presidencia

En medio de la incertidumbre que se desató en el país por el anuncio que hizo el ELN del paro armado en varias zonas del territorio nacional, el presidente de la República volvió pronunciarse sobre esa amenaza.

Lo hizo en un evento público en el que participó, el lunes 15 de diciembre, en el que hubo varios ascensos de uniformados de la Policía Nacional. Desde dicho evento, Gustavo Petro insistió en que la orden que ha impartido es que “no se mata en Navidad”.

“Ya por ahí andan unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro y la orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia”, indicó.

Avanzó en su intervención: “Se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”.

Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos.
Petro dijo que el paro armado no está dirigido contra Estados Unidos. | Foto: Presidencia/Montaje:Semana

El paro armado anunciado por la guerrilla del ELN, de acuerdo con ese grupo terrorista, se extenderá en Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. Según se conoció, el paro armado inició el pasado domingo, 14 de diciembre, a las 6:00 de la mañana, y se extenderá hasta el miércoles 17 del mismo mes.

ELN anunció un paro armado de 72 horas.
ELN anunció un paro armado de 72 horas. | Foto: Tomada de redes sociales

Esa guerrilla indicó a través de un comunicado: “Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”.

A su turno y sobre esa amenaza, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, sostuvo que “el cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas, incluso, por alias Pablito, hasta 5.000 millones de pesos que nos permitan ubicarlo”, aseguró finalmente el alto funcionario del Gobierno Petro.

