En menos de una semana, Petro vivió un duro revés en X: lo corrigieron y, por reclamo a Elon Musk, recibió inesperado mensaje

Dos hechos marcaron al presidente de la República, Gustavo Petro, que tienen que ver con su cuenta personal de X, herramienta que usa el mandatario para hablar de temas nacionales e internacionales.

El primer revés que vivió Gustavo Petro fue por un mensaje que publicó en su cuenta de X, en donde defendió la polémica declaración que dio en un pasado consejo de ministros sobre una tesis cuántica.

En la publicación, el jefe de Estado respondió a un usuario de X que apoyó su comunicado: “Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su Premio Nobel”.

“Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, será soberana, es decir, instalada y hospedada en Colombia, o serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo”, afirmó Petro.

Y agregó: “Ese es el debate. En al base de la inteligencia artificial está la física cuántica, pero en su conjunto, está si la nueva riqueza será colombiana, latinoamericana o no”.

Pero ese post de Gustavo Petro generó una fuerte ola de comentarios, varios de ellos corrigiéndolo: “Einstein no recibió el Nobel por ‘deslocalización’ ni por entrelazamiento. El Nobel 1921 fue por el efecto fotoeléctrico: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/summary/ El Nobel 2022 sí premió experimentos de entrelazamiento: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/“.

’Screenshot’ de respuestas a Petro en X. | Foto: Pantallazo tomado a la cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro.

Pero luego, el mandatario colombiano le dio un fuerte reclamo a Elon Musk por ese destacado en donde fue cuestionado: “El señor Elon cae aquí en errores garrafales. Yo no he escrito en ninguna parte que Einstein recibió el Premio Nobel por la deslocalización cuántica. Hay que saber leer en español, o saber leer simplemente. Aquí dice que en la base del experimento que confirmó la teoría de Einstein sobre la luz como un conjunto de fotones que son la articulación de corpúsculo y onda, está el experimento que lo confirmó.

Sin embargo, nuevamente los usuarios de X le hicieron una aclaración: “Elon Musk no elige las notas de la comunidad, sino los usuarios colaboradores de X. Fuente: https://help.x.com/es/using-x/community-notes”.

Pantallazo aclaración de X a Gustavo Petro por mensaje que publicó en esa red social. | Foto: Pantallazo aclaración de X a Gustavo Petro por mensaje que publicó en esa red social

Pero todo ese revuelo se originó por una particular declaración que dio Gustavo Petro en el pasado consejo de ministros del 10 de diciembre: “Es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón”.

También aseguró en esa sesión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño: “Movimiento cuántico es el mínimo, cuánto mínimo movimiento de un electrón, hizo replicar a distancia en otro”.