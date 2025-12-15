“Hay que saber leer”: Gustavo Petro lanzó pulla a Elon Musk por críticas que recibió en X sobre su tesis “cuántica”

Siguen los ecos de un debate “cuántico” que abrió el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 10 de diciembre, en plena sesión del Consejo de Ministros.

En esa reunión de alto nivel, en la que participaron los funcionarios de su gabinete, el mandatario colombiano sorprendió con una declaración cuyo fragmento se hizo viral en redes sociales.

“Es como en las cuerdas de la guitarra: cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón”, expresó Gustavo Petro en el pasado Consejo de Ministros.

Además, manifestó: “Movimiento cuántico es el mínimo, el cuanto mínimo de movimiento de un electrón, que hizo replicar a distancia a otro”.

“El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan, me sacan de la presidencia”, subrayó el presidente colombiano.

El presidente, Gustavo Petro, el pasado 10 de diciembre de 2025, en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, abrió el debate sobre una tesis "cuántica" | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Luego publicó un mensaje en X, en el que hizo una férrea defensa de su controvertida declaración: “Muy bien, Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica y está en la base del experimento que se confirmó, por el cual Einstein recibió su premio Nobel”.

“Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, serán soberanas, es decir, instaladas y hospedadas en Colombia, o si serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo”, dijo Petro.

Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio nobel.



Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional… https://t.co/MPH639qiV9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

Y finalizó el mensaje: “Ese es el debate. En al base de la Inteligencia artificial está la física cuántica, pero en su conjunto, está si la nueva riqueza será colombiana, latinoamericana o no”.

Ese mensaje, en particular, generó una ola de comentarios por parte de varios usuarios de X, quienes corrigieron a Gustavo Petro. La situación disgustó al mandatario colombiano, que terminó enredándose en una pelea con Elon Musk.

Screenshot | Foto: Pantallazo tomado a la cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro.

“El señor Elon cae aquí en errores garrafales. Yo no he escrito en ninguna parte que Einstein recibió el premio Nobel por la deslocalización cuántica. Hay que saber leer en español, o saber leer simplemente”, dijo.

También manifestó: “Aquí dice que en la base del experimento que confirmó la teoría de Einstein sobre la luz como un conjunto de fotones, que son la articulación de corpúsculo y onda, está el experimento que lo confirmó”.

“El experimento no lo hizo Einstein; sonó a posteriori, y es un experimento propio de la ciencia cuántica que el mismo Einstein criticó. Cuando se habla de fotoeléctrico, se habla de fotones y de la reacción de los electrones del átomo, no de la energía eléctrica”, insistió el presidente.

El señor Elon cae aquí en errores garrafales. Yo no he escrito en ninguna parte que Einstein recibió el premio nobel por la deslocalización cuántica



Hay que saber leer en español, o saber leer simplemente.



Aquí dice que en la base del experimento que confirmó la teoría de… https://t.co/PDtrAOBjzn — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Y continuó en el mensaje: “La física cuántica se centra precisamente en la variación mínima de los movimientos del electrón alrededor del átomo. A ese movimiento mínimo se le llama ‘Quantum’ y de ahí el nombre de cuántico, que no tiene que ver con brujerías”.