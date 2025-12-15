Un exministro de Petro publicó un mensaje que desató la molestia del presidente: “Análisis bien tonto e insípido”

A través de su cuenta personal en X, Alejandro Gaviria, exministro de Educación durante la primera etapa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje que generó una airada respuesta por parte del mandatario colombiano.

En la publicación, Gaviria criticó la fuerte postura asumida por el jefe de Estado tras el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, en medio de la jornada electoral que se vivió en ese país.

Alejandro Gaviria lanzó varios dardos en contra de Gustavo Petro: “Cambio político en Chile. En 2019, en medio del estallido social chileno, muchos políticos se apresuraron a señalar que los logros económicos y sociales de Chile eran irrisorios, que las ‘políticas neoliberales’ habían fracasado estruendosamente. La victoria de Boric, dijeron después, confirmaba ese fracaso y presagiaba una derrota duradera no solo de la derecha, sino también de los liberales y centristas que, en su opinión, representaban una versión atenuada de las mismas ideas fallidas”.

“Petro, en Colombia, creyó que el estallido social en Chile y el paro nacional en Colombia representaban un cambio de era, el fin definitivo de la llamada ‘oscura noche neoliberal’. La realidad electoral y política parece estar mostrando otra cosa: lo ocurrido hace cinco años no fue un cambio de era, sino un fenómeno transitorio. Las clases medias urbanas, en particular, tienen ahora una visión menos pesimista del cambio social a largo plazo y prefieren, según las encuestas y los resultados electorales, la estabilidad a las promesas difusas (e incumplidas) de una gran revolución social”, recalcó el exfuncionario del Gobierno Petro.

Y agregó en el mensaje: “En Chile, los sentimientos antisistema, que fueron mayoritarios hace cinco años, ya no lo son. Algo similar parece estar ocurriendo en Colombia”.

Pero la reacción de Gustavo Petro no se hizo esperar y fue por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Análisis bien tonto e insípido que no mira la historia de los pueblos. Como si la historia fuera un traspaso de modas superficiales y mercantiles”.

Gustavo Petro arremetió con dureza por la elección del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. | Foto: GETTY

“La corriente fuertemente ideológica que ha seguido el economista Alejandro Gaviria y sus socios de aventura intelectual y financiera tiene su origen, precisamente, en el régimen de Pinochet y los Chicago Boys. Creyeron que la sociedad se podía guiar simplemente por instrumentos de libre mercado y punto, y que solo la teoría del libre mercado es científica en economía, cuando en realidad es una estafa crematística hecha para hacer buenos negocios y nada más. Chile es, por tanto, hoy una de las sociedades más desiguales del mundo, junto con Colombia”, indicó el jefe de Estado.

Entretanto, en un primer mensaje que publicó el presidente colombiano, arremetió por la elección de Kast: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile; espero se recupere”.