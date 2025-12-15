Gustavo Petro pasó del jaguar al lobo solitario por su ingreso a la lista Clinton; el mensaje generó revuelo

En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en su cuenta personal de X, publicando varios mensajes en donde ha hecho referencia a temas nacionales y asuntos internacionales.

Sin embargo, uno de los mensajes del jefe de Estado llamó especialmente la atención de los usuarios de esa red social, ya que pasó de hablar del jaguar al lobo solitario, mientras hacía referencia a la sanción impuesta por Estados Unidos al incluirlo en la lista Clinton.

En la publicación, Petro afirmó que no debería estar en la lista Clinton, al señalar que es un revolucionario de América Latina.

“Menos mal que, como buen combatiente clandestino y revolucionario, no se dejó. Nosotros somos de la lista de los revolucionarios y revolucionarias de América Latina, no de la OFAC (lista Clinton), respete. Metamos en su lista de odio a los gringos de poder; les encanta hacer listas de comunistas y negros y quemarlos en la higuera de las cruces porque se creen raza superior, pero cuando se levantan las capuchas con signos de la CEI, no son jesuitas, sino viejos arios llenos de dólares y pederastas porque el corazón se les murió hace tiempo”, expresó el mandatario colombiano.

EL presidente Gustavo Petro ha elevado el tono de la confrontación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Presidencia

Y avanzó en el particular mensaje: “Yo sé, como lo sabía Pepe, que hay una nueva juventud estadounidense que se mezcla, que dialoga y busca lo diferente y que no se deja llevar al fentanilo, sino que busca al negro y a la negra y aprende a bailar con las estrellas y canta la hermosura de su cultura sin temor en medio de las demás culturas del mundo; son orgullosos de su cultura europea vuelta guitarras eléctricas y cantos como lo de los lobos en las praderas. Saben que los latinoamericanos también tenemos la sangre de los lobos libres europeos que llenaron la Siberia con sus cantos al universo”.

Menos mal que como buen combatiente clandestino y revolucionario, no se dejó.



Nosotros somos de la lista de los revolucionarios y revolucionarias de América Latina, no de la OFAC, respete. Metamos en su lista de odio. a los gringos de poder les encanta hacer listas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

“Nosotros somos hijos de Bolívar, de Artigas, de Martí, del Che, de poetas y soñadores y de guerreros milenarios. Hablamos mucho y bailamos con las estrellas, pero también subimos las montañas más altas para defendernos y ganamos. Ganamos cuando dejamos de ser solitarios y como los lobos, regresamos a la manada llenos de amor”, aseguró Gustavo Petro.

Finalmente, manifestó: “Cuando regresamos a la mujer y vivimos la vida desde abajo, siempre mirando las montañas y las estrellas por si acaso. Mi Nobel de paz es Pepe Mujica, el latinoamericano clandestino y torturado y vuelto presidente por el pueblo que no se rinde. Ante lo que sucede hoy en América Latina y el Caribe, Pepe nos diría: ‘No se callen y sigan luchando por la vida’”.