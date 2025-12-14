Presidente Petro tiene 48 horas para retractarse de sus declaraciones en contra de los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno

El juzgado 35 administrativo del circuito judicial de Bogotá le dio 48 horas al presidente Gustavo Petro, para que rectifique las publicaciones que hizo tanto en un consejo de ministros, una alocución y en su cuenta de X en contra de los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía.

Luis Alberto Moreno se desempeñó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

En el análisis del caso, el juzgado señaló que con sus constantes señalamientos en contra de los hermanos Moreno, el jefe de Estado vulneró constantemente los derechos a la dignidad, igualdad, buen nombre y honra, al acusarlos de conductas contrarias a la ley sin tener ningún sustento.

En el fallo de 20 páginas, conocido en su totalidad por SEMANA, el juzgado aseguró que estas afirmaciones no pueden ser cobijadas por el derecho a la libertad de expresión, puesto que los señalamientos no contaban con una justificación plausible.

“Las declaraciones del presidente de la República tienen que ser respetuosas de los derechos fundamentales, ecuánimes, razonables y fundadas, garantes del sistema constitucional y electoralmente neutras”, precisa el despacho.

En el caso del jefe de Estado, se le es más exigible que sus mensajes llamen a la unidad de la Nación y evite a toda costa afectar la honra de los ciudadanos.

Roberto Moreno, presidente y fundador de Grupo Amarilo. | Foto: Amarilo

“Ello es así por la envergadura de poder que ostenta en el marco constitucional vigente y por el alcance y peso que tiene su cargo, pues representa la unión de la nación. Pero como ello no ocurrió en el caso de los accionantes, sino que transgredió sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y dignidad, se les amparará tales prerrogativas constitucionales”, enfatizó el fallo.

Por esto, el presidente Petro deberá realizar la respectiva retractación “en la misma forma y por los mismos canales” que emitió sus mensajes en contra de los hermanos Moreno. Esto es, en un consejo de ministros, su cuenta de X y una alocución presidencial televisada.

“En consecuencia, se ordenará al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de presidente de la República que, dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, en la misma forma y por los mismos canales que empleó el 21 de octubre, 13 de noviembre y 18 de noviembre de 2025″, indica la decisión.

En sus publicaciones, el primer mandatario deberá dejar en claro que no le consta nada de lo que afirmó en contra de los hermanos Moreno. Igualmente, deberá ofrecerles excusas públicas por los daños causados.

Presidente Petro tiene 48 horas para retractarse de las declaraciones hechas en contra de los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno | Foto: Rama Judicial

“Se retracte y ofrezca excusas públicas en las que manifieste que no tiene certeza o no le consta que los señores Luis Alberto Moreno y Roberto Moreno, sean autores o participes de los delitos de hurto (robo) del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través de la urbanización de la hacienda San Simón, respectivamente, por los cuales los acusó públicamente en las referidas fechas y por los referidos canales. La retractación que debe hacer en la red social X la debe hacer por el término de tres meses, dado que a la fecha de esta providencia aún permanece fija en dicha red social”, concluyó.