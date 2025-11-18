Suscribirse

Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

El presidente Gustavo Petro tiene cinco días para cumplir la orden del Consejo de Estado.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 10:14 p. m.
Gustavo Petro y Armando Benedetti con Bernie Moreno.
Gustavo Petro y Armando Benedetti con Bernie Moreno. | Foto: Suministrada

El presidente Gustavo Petro debe responder por una nueva retractación después de que el Consejo de Estado le ordenó rectificar las acusaciones que hizo contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, a quien vinculó con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La decisión de la Sección Tercera fue “ordenar al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025″.

Personero de Ocaña habla sobre polémicos mensajes del gobierno en su contra

En esa época, el presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, vincularon al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, con el ELN y hasta lo acusaron de representar intereses de terceros luego de denunciar posibles afectaciones a la comunidad durante operaciones militares.

Por eso, el Consejo de Estado también le ordenó al “ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, y mantenga por el término de tres (3) meses, un mensaje en su cuenta personal de la red social ‘X.com’ (antes Twitter), mediante el cual realice la rectificación correspondiente respecto de las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025″.

Jorge Bohórquez personero de Ocaña
Jorge Bohórquez personero de Ocaña | Foto: Personería de Ocaña

El ministro Benedetti usó su cuenta de X para decirle a Bohórquez, el personero en Ocaña, que le colaborará al Gobierno nacional por el riesgo en el que estarían miles de vidas en el Catatumbo y el desplazamiento masivo en la región, después de que lo señaló como “sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, por cuestionar la conmoción interior que se decretó en esa región.

Los señalamientos generaron una fuerte reacción de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, desde donde advirtieron que los señalamientos de un alto funcionario del Gobierno Petro contra un personero son “inaceptables, irresponsables y peligrosos”.

El Consejo de Estado le dio 20 días a la Unidad Nacional de Protección para que concluya el nuevo estudio técnico de riesgo contra el personero de Ocaña, con el fin de verificar si necesita un esquema de seguridad y determinar cuál es su situación actual, después de los señalamientos del presidente y del minInterior en su contra.

