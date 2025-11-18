Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

El presidente Gustavo Petro debe responder por una nueva retractación después de que el Consejo de Estado le ordenó rectificar las acusaciones que hizo contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, a quien vinculó con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La decisión de la Sección Tercera fue “ordenar al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025″.

En esa época, el presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, vincularon al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, con el ELN y hasta lo acusaron de representar intereses de terceros luego de denunciar posibles afectaciones a la comunidad durante operaciones militares.

Por eso, el Consejo de Estado también le ordenó al “ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, y mantenga por el término de tres (3) meses, un mensaje en su cuenta personal de la red social ‘X.com’ (antes Twitter), mediante el cual realice la rectificación correspondiente respecto de las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025″.

Jorge Bohórquez personero de Ocaña | Foto: Personería de Ocaña

El ministro Benedetti usó su cuenta de X para decirle a Bohórquez, el personero en Ocaña, que le colaborará al Gobierno nacional por el riesgo en el que estarían miles de vidas en el Catatumbo y el desplazamiento masivo en la región, después de que lo señaló como “sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, por cuestionar la conmoción interior que se decretó en esa región.

Los señalamientos generaron una fuerte reacción de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, desde donde advirtieron que los señalamientos de un alto funcionario del Gobierno Petro contra un personero son “inaceptables, irresponsables y peligrosos”.