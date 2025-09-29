“Debemos organizar primero la casa”: personero del Catatumbo le habló duro al presidente Petro tras su discurso pro Palestina

No paran las críticas al presidente Gustavo Petro, tras su discurso desde las calles de Nueva York, desde donde dijo que estaba dispuesto a ir a combatir a la Franja de Gaza para liberar a Palestina de la guerra con Israel.

El personero de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez, le recordó al presidente Gustavo Petro que el Catatumbo es una de las regiones más afectadas por la violencia y que, al igual que en Medio Oriente, en Colombia, la guerra también deja como víctimas a niños inocentes.

El presidente Gustavo Petro, desde Nueva York, anunció que presentará una resolución ante la ONU para conformar un ejército que “libere a Palestina”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Gb2gxd1mJT — Revista Semana (@RevistaSemana) September 26, 2025

“Nosotros tenemos una situación bastante compleja, no han cesado la violencia, los desplazamientos forzados, las amenazas (…) Al presidente, decirle que debemos primero organizar la casa. La situación en la región del Catatumbo sigue siendo muy compleja”, indicó el personero Bohórquez.

Indicó que una de las pruebas de la difícil situación que se vive todos los días por la violencia entre los grupos armados organizados fue el ataque con drones con explosivos contra la vivienda de una familia inocente en el Catatumbo, ocurrida este lunes 29 de septiembre.

“Hoy, lamentablemente, tenemos otro hecho que reportar, enfrentamientos en una vereda del municipio de Ocaña con drones que afectaron una vivienda con explosivos y esto ha generado la zozobra de todas las comunidades que nos reportan a nosotros”, dijo el funcionario del Ministerio Público.

Así mismo, el personero denunció que en lo corrido del año 14 mil personas han tenido que desplazarse por miedo de la guerra, dejando como víctimas a 3.000 menores de edad”.

Las impactantes cifras de la violencia en el Catatumbo se presentan en momentos en los que el presidente Gustavo Petro abrió una convocatoria para personas que quieran ir a combatir a Gaza.

“Si le toca ir al presidente, pues voy”, dijo Petro, a la vez de expresar su deseo de abrir una convocatoria para voluntarios que quieran ir a combatir en Gaza.

“Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate —no me asusta, ya estuve en otros— pues voy”, indicó el presidente Gustavo Petro.

En medio del polémico discurso, Petro también invitó a las Fuerzas Militares de Estados Unidos a desobedecer al presidente Donald Trump, hecho que no cayó bien en dicho país, que ordenó retirarle la visa al jefe de Estado colombiano.