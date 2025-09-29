Suscribirse

“Debemos organizar primero la casa”: personero del Catatumbo le habló duro al presidente Petro tras su discurso pro Palestina

Más des 3.000 menores de edad han sido víctimas de la violencia en la región del Catatumbo, según el personero Jorge Bohórquez.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 5:46 p. m.
Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, habla sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y su discurso pro Palestino en Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas.
Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, habla sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y su discurso pro Palestino en Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas.

No paran las críticas al presidente Gustavo Petro, tras su discurso desde las calles de Nueva York, desde donde dijo que estaba dispuesto a ir a combatir a la Franja de Gaza para liberar a Palestina de la guerra con Israel.

El personero de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez, le recordó al presidente Gustavo Petro que el Catatumbo es una de las regiones más afectadas por la violencia y que, al igual que en Medio Oriente, en Colombia, la guerra también deja como víctimas a niños inocentes.

“Nosotros tenemos una situación bastante compleja, no han cesado la violencia, los desplazamientos forzados, las amenazas (…) Al presidente, decirle que debemos primero organizar la casa. La situación en la región del Catatumbo sigue siendo muy compleja”, indicó el personero Bohórquez.

Indicó que una de las pruebas de la difícil situación que se vive todos los días por la violencia entre los grupos armados organizados fue el ataque con drones con explosivos contra la vivienda de una familia inocente en el Catatumbo, ocurrida este lunes 29 de septiembre.

Generales (r.) lanzan alerta tras polémicas acciones de Petro en EE. UU.

“Hoy, lamentablemente, tenemos otro hecho que reportar, enfrentamientos en una vereda del municipio de Ocaña con drones que afectaron una vivienda con explosivos y esto ha generado la zozobra de todas las comunidades que nos reportan a nosotros”, dijo el funcionario del Ministerio Público.

Así mismo, el personero denunció que en lo corrido del año 14 mil personas han tenido que desplazarse por miedo de la guerra, dejando como víctimas a 3.000 menores de edad”.

Las impactantes cifras de la violencia en el Catatumbo se presentan en momentos en los que el presidente Gustavo Petro abrió una convocatoria para personas que quieran ir a combatir a Gaza.

“Si le toca ir al presidente, pues voy”, dijo Petro, a la vez de expresar su deseo de abrir una convocatoria para voluntarios que quieran ir a combatir en Gaza.

“Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate —no me asusta, ya estuve en otros— pues voy”, indicó el presidente Gustavo Petro.

En medio del polémico discurso, Petro también invitó a las Fuerzas Militares de Estados Unidos a desobedecer al presidente Donald Trump, hecho que no cayó bien en dicho país, que ordenó retirarle la visa al jefe de Estado colombiano.

Donald Trump, Gustavo Petro elecciones visa
Estados Unidos le retiró la visa al presidente Gustavo Petro. | Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

La pareja sentimental de 'Stefanny' aseguró a SEMANA que ella era una informante y no una infiltrada, como lo afirmó la Fiscalía General de la Nación luego de capturarla.

"Esto es un montaje y demostraré mi inocencia": rompe el silencio 'Stefany', la supuesta infiltrada en la seguridad de Gustavo Petro

Redacción Semana
Carlos Galán Alcalde de Bogotá

Alcalde de Bogotá anunció drástica decisión que se tomó tras situación con concierto de Kendrick Lamar: "No se va a permitir"

Mientras la defensa de Nicolás Petro pide cambio de fiscal, la Procuraduría toma importante decisión en su contra. ¿Cuál fue?

