Ejército retiró elementos explosivos instalados por el ELN en la vía Ocaña–Cúcuta

En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó que retiró elementos explosivos que habían sido ubicados por la guerrilla del ELN en la vía Ocaña-Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

El brigadier general Néstor Niño Rivera aseveró que tras hacer comprobaciones se ordenó la reapertura de este importante corredor vial.

La vía Ocaña–Cúcuta, en Norte de Santander, fue habilitada tras la destrucción controlada de artefactos explosivos.

El comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional manifestó que “gracias al trabajo coordinado con los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y el CTI, se logró dar apertura a la vía”, clave para el transporte de personas y todo tipo de mercancía.

“Damos gracias a la población por la paciencia. Todas las acciones que hemos hecho han sido por su tranquilidad”, precisó el oficial del Ejército Nacional.

La instalación de las cargas explosivas obligó al cierre de gran parte de la vía, restringiendo la movilidad y a desplegar unidades especializadas para evitar afectaciones a la población civil y a quienes transitan por el sector.

Igualmente, se llevaron a cabo acciones desplegadas para identificar la presencia de otras cargas o elementos explosivos que pusieran en riesgo a la comunidad.

Fuentes cercanas indicaron que la instalación de estos elementos explosivos se realizó en retaliación por los operativos ejecutados en la madrugada del pasado 4 de febrero contra las estructuras del ELN que delinquen en el Catatumbo.

En dichos operativos fueron abatidos, según el informe preliminar, siete integrantes de este grupo guerrillero.

SEMANA confirmó que en la madrugada del pasado 4 de febrero se adelantó un fuerte operativo militar en contra de las estructuras de la guerrilla del ELN que delinquen en esa zona.

En la operación de alta precisión adelantada en los municipios de El Tarra y Tibú, las tropas del Ejército Nacional reportaron la “neutralización de siete sujetos” y la captura de uno más, señalados como presuntos integrantes del ELN.

La operación es ejecutada por unidades de la Segunda División del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido de Aviación del Ejército, y se realiza de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los soldados en terreno continúan desarrollando acciones ofensivas en la zona como parte de las operaciones contra estructuras armadas ilegales que delinquen en esta región del país.

Durante el desarrollo de la operación militar, las autoridades informaron la incautación de abundante material de guerra. Entre los elementos hallados se encuentran armas largas y cortas, municiones de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados.