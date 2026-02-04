Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Mientras avanzan las investigaciones por el trágico accidente aéreo de la aerolínea de Satena, donde murieron 15 personas tras accidentarse en el departamento de Norte de Santander el pasado 28 de enero, un nuevo incidente con uno de sus aviones volvió a encender las alarmas.

En horas de la mañana de este miércoles, 4 de febrero, una avioneta de matrícula HK-4512, que cubría la ruta de Cúcuta al municipio de Tibú, tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto internacional Camilo Daza.

Ante esta situación, SEMANA se comunicó con Satena para conocer lo que había ocurrido con este vuelo comercial, que se devolvió minutos después de despegar con destino a la subregión del Catatumbo.

De acuerdo con la compañía, el espacio aéreo se encuentra totalmente cerrado debido a unas operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Las operaciones comerciales durante todo el día no se podrán efectuar (en Norte de Santander)”, informaron desde la sala de prensa de la aerolínea a SEMANA.

Aeronave de Satena. Foto: Créditos: Satena

Esto se debe al desarrollo de una operación de alta precisión adelantada desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas del Ejército Nacional reportaron la neutralización de siete sujetos y la captura de uno más, señalados como presuntos integrantes del ELN.

La operación es ejecutada por unidades de la Segunda División del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido de Aviación del Ejército, y se realiza de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los soldados en terreno continúan desarrollando acciones ofensivas en la zona como parte de las operaciones contra estructuras armadas ilegales que delinquen en esta región del país.

Durante el desarrollo de la operación militar, las autoridades informaron la incautación de abundante material de guerra. Entre los elementos hallados se encuentran armas largas y cortas, municiones de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados.

Asimismo, se reportó la destrucción de drones y la incautación de granadas que, según la información entregada, habían sido adaptadas para ser utilizadas en aeronaves no tripuladas.