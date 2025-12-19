Un juez ordenó al Presidente Petro rectificar las afirmaciones según las cuales Luis Alberto Moreno participó en el robo del Banco del Pacífico, hecho que no está probado. Es lamentable que Petro, que realizó debates parlamentarios sobre este banco que fue intervenido en 1999 y luego escribió en 2005 el libro El caso del Banco del Pacífico, no haya traído a colación la revelación más importante de ese libro. Petro solicitó al Banco de la República información sobre los giros al exterior realizados por el Banco del Pacífico en el primer semestre de 1998. La suma excedía los 20 millones de dólares, pero había sido mucho menor en semestres anteriores. El Banco de la República consideró que, por la reserva bancaria, no se podía revelar el nombre de los destinatarios o beneficiarios de esos giros. Hoy Petro puede ordenar que se divulguen esos nombres, que forman parte del archivo de la liquidación del banco, en manos de Fogafín; es decir, que están bajo el control del Gobierno. La reserva bancaria no se puede aplicar a operaciones indebidas y en el Pacífico se presentaron operaciones chuecas, pues de lo contrario, al liquidarlo, se habría podido pagar a todos los acreedores, cosa que evidentemente no ocurrió.

La sospecha que tuvo Petro el parlamentario era fundada. La campaña presidencial anterior, la de 1994, la ganó Ernesto Samper haciendo trampa, es decir, financiándose con dinero del cartel de Cali. No era descabellado pensar que en la siguiente campaña también se hubiera presentado una trampa. El primer semestre de 1998 fue la recta final de la campaña presidencial. Andrés Pastrana fue elegido en segunda vuelta el 21 de junio de ese año, derrotando a Horacio Serpa. Luis Alberto Moreno era el gerente de la campaña. Luis Alberto Moreno fue presidente de la junta del Banco del Pacífico, casa matriz en Guayaquil, Ecuador. Esos hechos no están en discusión. Como tampoco está en discusión que en el Banco del Pacífico hubo un faltante. ¿Quién se lo apropió?

Luis Alberto Moreno haría bien en divulgar los movimientos de la cuenta que manejó en Bahamas para recibir donaciones a la campaña de Pastrana. La cuenta la abrió la sociedad Vistacomm, cuyo único accionista fue Moreno.

Tampoco está en discusión que durante el Gobierno de Pastrana se cometió un abuso de poder sin antecedentes. El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, y la directora de la Dian, Fanny Kertzman, acusaron falsamente a Nicolás Landes, dueño del Banco Andino, el otro banco ecuatoriano que operó en Colombia y que se liquidó al tiempo con la filial colombiana del Banco del Pacífico. Lo acusaron de haber saqueado el Banco Andino y de haber girado casi 200 millones de dólares a un banco de Miami. Esos hechos fueron inventados. Primero, la Superintendencia Financiera del Estado de la Florida certificó que esa suma no llegó a ese banco de Miami. En segundo lugar, la liquidación del Banco Andino devolvió a los acreedores la totalidad de sus depósitos. Mientras el Banco del Pacífico sí fue saqueado, el Gobierno de Pastrana montó una campaña de desprestigio contra el Banco Andino, donde no se cometieron delitos. Petro hizo el resumen certero en su libro: “Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico”. También escribió: “El Gobierno de Pastrana decidió no investigar el Banco del Pacífico y construir un ‘chivo expiatorio’ en el Banco Andino”.

Las falsas acusaciones contra Landes llevaron en el Ecuador a la quiebra de su banco, el Banco Popular del Ecuador, casa matriz de la filial colombiana, Banco Andino. Escribí dos libros sobre estas acusaciones infundadas: Los farsantes y El montaje. ¿Quiénes fueron los autores materiales de ese montaje? Ya lo dije: Juan Camilo Restrepo y Fanny Kertzman. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Todavía no se sabe.

Pero sí se sabe lo siguiente: Nicolás Landes hizo aportes para las distintas campañas de Andrés Pastrana a la alcaldía de Bogotá y a la presidencia. Landes conoció a Andrés Pastrana y a su carnal Luis Alberto Moreno en la casa de Luis Fernando Echavarría en la Florida, donde pasaban Navidad y Año Nuevo el expresidente Misael Pastrana y su familia, incluyendo a su hijo Andrés y al infaltable Luis Alberto Moreno. Nicolás Landes estaba casado con una hija de Luis Fernando Echavarría. Luis Alberto Moreno vivía en Fort Lauderdale con su familia, que tenía amistad con la familia Echavarría. Luis Alberto Moreno estuvo en la casa de Nicolás Landes en Golden Beach, Florida, con Andrés Pastrana y Nohra Puyana poco después de su derrota en las elecciones de 1994.

Las falsas acusaciones contra Nicolás Landes no surgieron por generación espontánea.