Suscribirse

Política

Gustavo Petro irrumpió en X con llamativo mensaje que publicó en la madrugada: “Nos quieren acorralar”

El jefe de Estado es un frecuente usuario de la plataforma digital.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 2:25 p. m.
Gustavo Petro X
Gustavo Petro agitó las redes sociales con un nuevo mensaje que publicó en la madrugada. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención de los usuarios de X por un mensaje que publicó en la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

Lo hizo sobre las 5:00 a. m. y en la publicación, el jefe de Estado se metió de lleno en la política exterior de un país de América Latina.

Contexto: Presidente Petro tiene 48 horas para retractarse de sus declaraciones contra los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno

Se trata de Chile, país que vivió el pasado fin de semana una jornada electoral en la que José Antonio Kast ganó la Presidencia.

Y en el mensaje de Petro, el cual agitó las redes sociales, el mandatario colombiano expresó: “La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganaran en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda”.

“Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado. El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, avanzó en el mensaje el jefe de Estado.

También recalcó, en medio de un análisis que hizo de la victoria de José Antonio Kast en Chile: “Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente. A la juventud de Chile les digo: abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

Gustavo Petro y José Antonio Kast
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: GETTY

“Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”, expresó el presidente Petro.

Contexto: Embajada de Estados Unidos lanza duro mensaje contra el paro armado del ELN: “Es inaceptable e ilógico”

Además, anotó: “Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar. Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe. Nos quieren dejar solos como en Cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas. Arriba la Colombia libre; resistimos cinco siglos y gritaremos libertad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre, hizo eco en la Contraloría, que abrió indagación preliminar

2. “Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

3. Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

4. Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

5. Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMensajeRedes sociales

Noticias Destacadas

La fuerza de las regiones es un movimiento que agrupa a varios ex gobernadores como Aníbal Gaviria de Antioquia y Héctor Olimpo de Sucre.

Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

Redacción Semana
daniel quintero Exalcalde de Medellín

Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

Redacción Semana
Pablo Emilio Moncayo

Pablo Emilio Moncayo pidió a las Farc que entreguen los cuadernos con poemas que escribió durante su secuestro: “No pude contactarlos”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.