Gustavo Petro irrumpió en X con llamativo mensaje que publicó en la madrugada: “Nos quieren acorralar”

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención de los usuarios de X por un mensaje que publicó en la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

Lo hizo sobre las 5:00 a. m. y en la publicación, el jefe de Estado se metió de lleno en la política exterior de un país de América Latina.

Se trata de Chile, país que vivió el pasado fin de semana una jornada electoral en la que José Antonio Kast ganó la Presidencia.

Y en el mensaje de Petro, el cual agitó las redes sociales, el mandatario colombiano expresó: “La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganaran en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda”.

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda.



Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

“Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado. El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”, avanzó en el mensaje el jefe de Estado.

También recalcó, en medio de un análisis que hizo de la victoria de José Antonio Kast en Chile: “Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente. A la juventud de Chile les digo: abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: GETTY

“Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”, expresó el presidente Petro.