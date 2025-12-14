“Vienen los vientos de la muerte”: Gustavo Petro reaccionó al triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente de derecha en Chile

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte” y que “vienen por nosotros”, refiriéndose al triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales de Chile.

Tras el triunfo de José Antonio Kast, Petro escribió en X: “Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”.

El mandatario colombiano reaccionó a la publicación del presidente argentino Javier Milei, en el que se puede ver el mapa de los países afines a la izquierda y la derecha en Suramérica.

Más adelante, haciendo alusión a un mensaje “censurado” por X, Petro negó que fuera a darle la mano al nuevo presidente de Chile.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, dijo.

“Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fuí abandonado para nada”, agregó Petro.

Pese al mensaje emitido por el presidente Petro, su homólogo de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, sí felicitó al nuevo mandatario chileno y envió un emotivo mensaje en redes sociales.

“Seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz”, dijo Lula.

Los presidentes de Argentina, Bolivia y Paraguay también felicitaron a Kast por su victoria en la segunda vuelta, en la que ha conseguido imponerse con cerca del 60 % de los votos a la candidata de izquierda, Jeannette Jara.

El mandatario argentino, Javier Milei, celebró el “aplastante triunfo de (su) amigo” con una publicación en su cuenta de la red social X, donde ha manifestado su “enorme alegría” por el resultado electoral en el país vecino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció y felicitó al presidente electo de Chile.