“Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, se volvió tendencia en las redes sociales por una controversial declaración que dio durante el pasado consejo de ministros, realizado el miércoles de esta semana en la Casa de Nariño.

El fragmento de la intervención del jefe de Estado se volvió viral y, a su vez, desató una fuerte discusión frente a lo que planteó el presidente en esa reunión, en la que participó todo el gabinete ministerial.

“Es como en las cuerdas de la guitarra: cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón…”, dijo el mandatario colombiano bajo la mirada atenta de su equipo de trabajo.

Y avanzó en su llamativa tesis: “Movimiento cuántico es el mínimo, cuánto mínimo movimiento de un electrón hizo replicar a distancia a otro”.

Pero dentro de ese mismo análisis, el propio mandatario se dio cuenta de que su declaración podría desatar una ola de comentarios y expresó que podrían tildarlo de “loco” e incluso de querer sacarlo de la Presidencia.

“El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser de millones de años luz, y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan, me sacan de la Presidencia”, afirmó el jefe de Estado.

Pero las redes sociales se percataron de esa declaración y se generó una ola de comentarios. Uno de los mensajes que más circuló fue: “Nuestro líder bien pudo haber dicho que el acoplamiento cuántico es la correlación no local de estados propios en un espacio de Hilbert bipartito, preservada incluso cuando los sistemas se encuentran separados más allá de cualquier régimen clásico de interacción, pero ustedes no habrían entendido”.

Pero ese mensaje en particular, publicado por uno de los usuarios de X, llamó la atención de Petro, quien decidió responderlo: “Muy bien, Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó por qué Einstein recibió su Premio Nobel”.

“Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, serán soberanas —es decir, instaladas y hospedadas en Colombia— o si serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo”, afirmó el mandatario colombiano.

Muy bien Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó porque Einstein recibió su premio nobel.



Y agregó: “Ese es el debate. En la base de la inteligencia artificial está la física cuántica, pero, en su conjunto, está la pregunta de si la nueva riqueza será colombiana, latinoamericana o no”.

Finalmente, otra persona replicó a la postura de Gustavo Petro, pasándole una fuerte factura al presidente: “Otro ejemplo de la ‘tecnología poética’ de @petrogustavo: frases que suenan profundas, pero no soportan un análisis técnico mínimo”.

○ Otro ejemplo de la “tecnología poética” de @petrogustavo frases que suenan profundas pero no soportan un análisis técnico mínimo.



Usa la física cuántica como usa el marxismo, el Caribe o la CELAC: como decorado, no como contenido.



