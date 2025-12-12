Suscribirse

Política

“Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

La polémica intervención del presidente desató una fuerte interacción en X.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 7:53 p. m.
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre. | Foto: Presidencia

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, se volvió tendencia en las redes sociales por una controversial declaración que dio durante el pasado consejo de ministros, realizado el miércoles de esta semana en la Casa de Nariño.

El fragmento de la intervención del jefe de Estado se volvió viral y, a su vez, desató una fuerte discusión frente a lo que planteó el presidente en esa reunión, en la que participó todo el gabinete ministerial.

Contexto: Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos”

“Es como en las cuerdas de la guitarra: cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón…”, dijo el mandatario colombiano bajo la mirada atenta de su equipo de trabajo.

Y avanzó en su llamativa tesis: “Movimiento cuántico es el mínimo, cuánto mínimo movimiento de un electrón hizo replicar a distancia a otro”.

Pero dentro de ese mismo análisis, el propio mandatario se dio cuenta de que su declaración podría desatar una ola de comentarios y expresó que podrían tildarlo de “loco” e incluso de querer sacarlo de la Presidencia.

Bogotá. Julio 20 de 2024. Casa de nariño,
La discusión que planteó el presidente Petro agitó las redes sociales con una andanada de comentarios. | Foto: Catalina Olaya

“El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser de millones de años luz, y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan, me sacan de la Presidencia”, afirmó el jefe de Estado.

Pero las redes sociales se percataron de esa declaración y se generó una ola de comentarios. Uno de los mensajes que más circuló fue: “Nuestro líder bien pudo haber dicho que el acoplamiento cuántico es la correlación no local de estados propios en un espacio de Hilbert bipartito, preservada incluso cuando los sistemas se encuentran separados más allá de cualquier régimen clásico de interacción, pero ustedes no habrían entendido”.

Pero ese mensaje en particular, publicado por uno de los usuarios de X, llamó la atención de Petro, quien decidió responderlo: “Muy bien, Rafael, efectivamente la deslocalización es un eje de la física cuántica. Y está en la base del experimento que confirmó por qué Einstein recibió su Premio Nobel”.

“Pero el problema central que no quiere discutir el Congreso de la República es si la capacidad computacional y la nube digital, bases de la inteligencia artificial, serán soberanas —es decir, instaladas y hospedadas en Colombia— o si serán ofertadas a precio de huevo a los cinco megarricos del mundo”, afirmó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Ese es el debate. En la base de la inteligencia artificial está la física cuántica, pero, en su conjunto, está la pregunta de si la nueva riqueza será colombiana, latinoamericana o no”.

Finalmente, otra persona replicó a la postura de Gustavo Petro, pasándole una fuerte factura al presidente: “Otro ejemplo de la ‘tecnología poética’ de @petrogustavo: frases que suenan profundas, pero no soportan un análisis técnico mínimo”.

Contexto: Sandra Ortiz reclama nuevo atropello por parte de la Fiscalía: “No se han dado las condiciones mínimas de respeto”

“Usa la física cuántica como usa el marxismo, el Caribe o la Celac: como decorado, no como contenido. Mientras tanto, la ‘nueva riqueza’ de la que habla sí tiene dueño: los países que trabajan, no los que declaman”, indicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secuestró para dar una lección: en Arkansas madre finge rapto a su hija que tiene discapacidad mental

2. Estados Unidos negará la visa de turista en este controvertido caso: un cambio clave en sus reglas migratorias

3. EE. UU. cancela la reunificación familiar para residentes temporales de estos siete países latinoamericanos: ¿está Colombia?

4. Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

5. Administración de Donald Trump quiere que 39 estados cambien la política de la Seguridad Social; esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDeclaraciónpolémicaRedes socialesVideo viral

Noticias Destacadas

Luis Carlos Reyes, Gustavo Petro y Armando Benedetti.

Luis Carlos Reyes se enfrenta a Gustavo Petro y a Armando Benedetti: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario”

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.

“Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

Redacción Semana
La guerrilla del ELN extremó sus acciones criminales contra militares y policías usando drones.

ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.