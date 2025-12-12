Suscribirse

El Debate

Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos”

Un exfuncionario del Ejecutivo le lanzó una dura pulla al jefe de Estado por la más reciente controversia que estalló en la Casa de Nariño.

Redacción Debate
12 de diciembre de 2025, 5:57 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

Una nueva polémica sacude a la Casa de Nariño y tiene como protagonistas a ‘pesos pesados’ del Gobierno nacional: Angie Rodríguez, Armando Benedetti y Carlos Carrillo.

Todo estalló después de que la directora del Dapre arremetiera duramente en contra del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e hiciera graves acusaciones, lo cual fue apoyado por el ministro del Interior y poco después el propio Carrillo salió a responder.

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial y exministro del Gobierno, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y contó el motivo por el que, según él, el presidente Gustavo Petro no pone la cara ante los problemas que se presentan al interior del Ejecutivo.

“Esa pelea es impresentable, es una vergüenza. Un ministro del Interior insultando a los propios compañeros, una directora del Dapre insultando a Carlos Carrillo, que además es su subordinado”, comentó.

Contexto: “Iván Cepeda es 100 veces más radical que Gustavo Petro”

De hecho, sostuvo que no se “enteran ni de sus propias funciones”, lo que genera que se puedan presentar este tipo de enfrentamientos que, a su juicio, dejan muy mal parado al Ejecutivo.

Lizcano fue mucho más allá y habló sobre el presidente Petro, que hasta el momento se ha mantenido en total silencio ante lo sucedido. El precandidato se refirió al por qué Petro no dirige ‘el barco’ cuando hay este tipo de conflictos.

“Eso pasa porque no hay seguimiento ni control, no hay dirección. El presidente Petro cree en la teoría un poco del caos, él está en la filosofía un poco anarquista”, manifestó.

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.
De izquierda a derecha: Armando Benedetti, Angie Rodríguez, Carlos Carrillo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En ese sentido, indicó que al máximo mandatario le gusta que haya muchas “libertades” y esto ocasiona, según él, que las situaciones sean diferentes dependiendo de las cabezas que se tengan.

Contexto: Estalla nueva guerra en el Palacio de Nariño y el objetivo es Carlos Carrillo, el director de la UNGRD; ¿Gustavo Petro tomará partido?

“Cuando hay funcionarios responsables, todo cambia. Petro da una idea a 4.000 metros de altura, uno la coge y la ejecuta sin problemas en el proceso. Pero cuando la gente no tiene experiencia, no entiende (...) o está por intereses políticos, como el caso de Benedetti, eso se vuelve un despelote”, dijo.

Por todo ello, dejó en claro que estos conflictos le hacen mucho daño al país, se queda muy mal y a la final no se resuelven los problemas que aquejan a la gente del común.

Este debería, a juicio del exministro, ser el punto central del este tipo de escándalos, ya que por encima de todo tendría que estar el bien de los colombianos.

Por otra parte, y con miras a las elecciones del 2026, Lizcano reiteró la necesidad de que los extremos queden de lado y haya una gran unidad para cambiar por completo la realidad que se vive hoy en día en Colombia.

Por primera vez en la historia, el país está más preocupado de la mecánica que de resolver los problemas de los colombianos. (...) El colombiano está viendo puros políticos que se sientan en clubes y la única propuesta que tienen es unirse para derrotar a Petro o a Uribe”, comentó.

