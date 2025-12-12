“Iván Cepeda es 100 veces más radical que Gustavo Petro”

Cada vez se acercan más las elecciones presidenciales de 2026 y los precandidatos ‘cargan su baterías’ para llegar a la Casa de Nariño.

Entre los precandidatos está Mauricio Lizcano, exministro TIC, quien recientemente presentó más de 1,8 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura presidencial.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Lizcano habló de varios temas, entre estos, de la precandidatura presidencial del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Iván Cepeda me parece un tipo tranquilo y puedo decir decente, pero me parece inconveniente para el país, porque nosotros ya no podemos seguir en una línea... Digamos, yo creo que Petro es de centro, comparado con Cepeda. Cepeda es mucho más de izquierda”, dijo Lizcano.

Por lo tanto, Lizcano aseguró en El Debate que el precandidato Cepeda “es cien veces más radical que Gustavo Petro”.

“Así lo demuestra su vida política. En los debates del Congreso yo fui compañero de él, así lo ha demostrado su actuación. Entonces, yo creo que Cepeda es mucho más de izquierda que Petro y yo estoy convencido de que a Colombia hoy no le sirven los extremos. Los extremos son como un abismo”, insistió el aspirante a la Presidencia de la República.

En línea con lo anterior, Lizcano dijo enfáticamente que a Colombia no le conviene seguir un proyecto político del presidente Petro.

“No creo que a Colombia le convenga, y lo digo yo que fui miembro del Gobierno, hoy continuar un gobierno solo de izquierda donde excluye a la mitad de los colombianos: empresarios, la mitad de la gente. Creo que un gobierno de exclusión hoy no le conviene al país. Yo lo viví. Lo digo con honestidad aquí delante de todos los colombianos. Yo viví lo que vivimos 11 millones de colombianos. Este era un país donde solo unos pocos podían gobernar, donde era excluyente de parte de una clase política”, agregó Lizcano en El Debate.

Lizcano, quien fue ministro en el Gobierno de turno, también señaló que Petro le incumplió a todos aquellos ciudadanos que votaron por él para que llegara a la Presidencia de la República.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Mauricio Lizcano, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chávez