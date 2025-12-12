Suscribirse

El Debate

“Iván Cepeda es 100 veces más radical que Gustavo Petro”

Iván Cepeda es el precandidato del Pacto Histórico, el partido del Gobierno Petro.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
12 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro e Iván Cepeda | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Cada vez se acercan más las elecciones presidenciales de 2026 y los precandidatos ‘cargan su baterías’ para llegar a la Casa de Nariño.

Entre los precandidatos está Mauricio Lizcano, exministro TIC, quien recientemente presentó más de 1,8 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura presidencial.

Contexto: Le dicen en vivo a Abelardo de la Espriella que “es moralmente incapaz de dirigir este país”

Ahora, en El Debate de SEMANA, Lizcano habló de varios temas, entre estos, de la precandidatura presidencial del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Mauricio Lizcano recaudó 1.840.260 firmas para su candidatura. ¿QUÉ VIENE AHORA? | El Debate

“Iván Cepeda me parece un tipo tranquilo y puedo decir decente, pero me parece inconveniente para el país, porque nosotros ya no podemos seguir en una línea... Digamos, yo creo que Petro es de centro, comparado con Cepeda. Cepeda es mucho más de izquierda”, dijo Lizcano.

Por lo tanto, Lizcano aseguró en El Debate que el precandidato Cepeda “es cien veces más radical que Gustavo Petro”.

Contexto: Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos”

“Así lo demuestra su vida política. En los debates del Congreso yo fui compañero de él, así lo ha demostrado su actuación. Entonces, yo creo que Cepeda es mucho más de izquierda que Petro y yo estoy convencido de que a Colombia hoy no le sirven los extremos. Los extremos son como un abismo”, insistió el aspirante a la Presidencia de la República.

En línea con lo anterior, Lizcano dijo enfáticamente que a Colombia no le conviene seguir un proyecto político del presidente Petro.

&quot;Gustavo Petro ES DE CENTRO comparado con Iván Cepeda&quot;: Mauricio Lizcano | El Debate

No creo que a Colombia le convenga, y lo digo yo que fui miembro del Gobierno, hoy continuar un gobierno solo de izquierda donde excluye a la mitad de los colombianos: empresarios, la mitad de la gente. Creo que un gobierno de exclusión hoy no le conviene al país. Yo lo viví. Lo digo con honestidad aquí delante de todos los colombianos. Yo viví lo que vivimos 11 millones de colombianos. Este era un país donde solo unos pocos podían gobernar, donde era excluyente de parte de una clase política”, agregó Lizcano en El Debate.

Lizcano, quien fue ministro en el Gobierno de turno, también señaló que Petro le incumplió a todos aquellos ciudadanos que votaron por él para que llegara a la Presidencia de la República.

El Debate con Yesid Lancheros, director de Semana.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Mauricio Lizcano, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chávez

“Quedamos decepcionados de eso que se propuso en su momento y no es que nosotros le quedamos mal a Petro, es que Petro le quedó mal a los colombianos en las propuestas que hizo que no se cumplieron. En lo que yo me comprometí que era de tecnología, yo no era ministro del Interior; yo lo hice y lo hice bien y eso lo puede conocer todo el país, fui uno de los mejores ministros”, aseveró el precandidato Lizcano en El Debate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio LizcanoElecciones 2026Iván CepedaGustavo Petro

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 4 de diciembre de 2025, en Bogotá

VIDEO | ¿Petro puede imponer una reforma tributaria a las malas, amparado en la emergencia económica?

Redacción Semana
Gustavo Petro decretaría emergencia económica. ¿Por qué? Estos son los riesgos

Gustavo Petro decretaría emergencia económica. ¿Por qué? Estos son los riesgos

El Debate
Ana Corina Sosa (R), hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes (L), en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por llevar la democracia a Venezuela, desafiando el gobierno de mano dura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido presidente desde 2013. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)

¿Cómo reaccionó Petro al discurso de Jørgen Watne Frydnes contra Maduro en la ceremonia del Nobel de Paz a María Corina Machado? “deberían distribuirlo a todo el Pacto Histórico”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.