Suscribirse

EL DEBATE

Le dicen en vivo a Abelardo de la Espriella que “es moralmente incapaz de dirigir este país”

Se agita la controversia política con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción El Debate
12 de diciembre de 2025, 6:21 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el 10 de septiembre de 2025
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el 10 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras recopilar las firmas que le permiten seguir en su curso con miras a las elecciones presidenciales de 2026. “No me saquen del llavero”, dijo tras anotar que nadie puede desestimar su aspiración, aunque no sea favorito en las encuestas.

En el marco de la entrevista, Lizcano fue consultado por la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. “Abelardo, hermano, es yo creo que moralmente incapaz de dirigir este país, no tiene las condiciones éticas. Yo creo que para ser presidente se necesitan algunas condiciones éticas. Yo no creo que Abelardo las tenga”, afirmó el exministro.

“Es un tipo muy hábil, es un gran líder, pero no le veo, digamos, la capacidad de gobernar a Colombia en el Estado, en las condiciones éticas e insisto, ellos están en un pedacito muy chiquito. Es que es lo que digo yo, la mayoría de los candidatos presidenciales hoy quieren gobernar para sus sectores. Abelardo quiere gobernar para la extrema derecha y Cepeda para la extrema izquierda. ¿Pero y quién va a gobernar a Colombia? Yo quiero gobernar a Colombia", agregó el precandidato Lizcano.

Contexto: “Iván Cepeda es 100 veces más radical que Gustavo Petro”
Contexto: Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos

“Los candidatos los dos construyendo muros, no construyendo puentes y Colombia no puede seguir en el camino donde los líderes de Colombia solo ven una parte de los colombianos. Entonces, que yo lo dije incluso en las reformas, o sea, la derecha que los empresarios, la izquierda que los trabajadores. ¿Puede haber una empresa sin trabajadores o puede haber un trabajador sin un empresario que invierta? Dividir al pueblo colombiano en sectores, dividirlo y hace mucho daño", aseguró Lizcano.

&quot;Abelardo De La Espriella es moralmente incapaz de dirigir a Colombia&quot;: Lizcano | El Debate

“Por eso yo creo que una opción como la nuestra tiene todo todo el camino, pero eso eso realmente destruye enormemente”, puntualizó sobre el particular.

Vea la entrevista completa con Mauricio Lizcano, precandidato presidencial:

Mauricio Lizcano recaudó 1.840.260 firmas para su candidatura. ¿QUÉ VIENE AHORA? | El Debate

En cuanto a su opinión sobre el candidato Iván Cepeda, Mauricio Lizcano anotó: “Iván Cepeda me parece un tipo tranquilo y puedo decir decente, pero me parece inconveniente para el país, porque nosotros ya no podemos seguir en una línea... Digamos, yo creo que Petro es de centro, comparado con Cepeda. Cepeda es mucho más de izquierda”.

“Así lo demuestra su vida política. En los debates del Congreso yo fui compañero de él, así lo ha demostrado su actuación. Entonces, yo creo que Cepeda es mucho más de la izquierda que Petro y yo estoy convencido que a Colombia hoy no le sirven los extremos. Los extremos son como un abismo”, agregó.

&quot;Gustavo Petro ES DE CENTRO comparado con Iván Cepeda&quot;: Mauricio Lizcano | El Debate

“Nadie creía en nosotros. Pero aquí estamos: ¡la segunda fuerza política con más firmas en Colombia! Más de 1.840.260 voces que se levantan, 1.840.260 sueños que exigen futuro. Vamos a cumplirle a Colombia", dijo el candidato presidencial.

El proceso de inscripción por firmas exige un número equivalente al 3 % de los votos válidos de las elecciones presidenciales de 2022, lo que corresponde a unos 630.000 apoyos. Los aspirantes que utilicen este mecanismo podrán entregar sus planillas hasta el 17 de diciembre.

Bajo ese panorama, Lizcano confirmó que continuará recorriendo el territorio nacional para escuchar a la ciudadanía y consolidar los respaldos necesarios bajo su movimiento político Colombianismo.

Según el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, la primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo de 2026. Ese día, el candidato que obtenga la mitad más uno de los votos será presidente de Colombia y asumirá el 7 de agosto de 2026. Si no hay ganador con ese porcentaje habrá una segunda jornada electoral, el 21 de junio de 2026, con los dos candidatos que más votaciones hayan obtenido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaMauricio LizcanoElecciones presidenciales 2026 en Colombia

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 4 de diciembre de 2025, en Bogotá

VIDEO | ¿Petro puede imponer una reforma tributaria a las malas, amparado en la emergencia económica?

Redacción Semana
Gustavo Petro decretaría emergencia económica. ¿Por qué? Estos son los riesgos

Gustavo Petro decretaría emergencia económica. ¿Por qué? Estos son los riesgos

El Debate
Ana Corina Sosa (R), hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes (L), en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por llevar la democracia a Venezuela, desafiando el gobierno de mano dura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido presidente desde 2013. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)

¿Cómo reaccionó Petro al discurso de Jørgen Watne Frydnes contra Maduro en la ceremonia del Nobel de Paz a María Corina Machado? “deberían distribuirlo a todo el Pacto Histórico”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.