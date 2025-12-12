Le dicen en vivo a Abelardo de la Espriella que “es moralmente incapaz de dirigir este país”

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras recopilar las firmas que le permiten seguir en su curso con miras a las elecciones presidenciales de 2026. “No me saquen del llavero”, dijo tras anotar que nadie puede desestimar su aspiración, aunque no sea favorito en las encuestas.

En el marco de la entrevista, Lizcano fue consultado por la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. “Abelardo, hermano, es yo creo que moralmente incapaz de dirigir este país, no tiene las condiciones éticas. Yo creo que para ser presidente se necesitan algunas condiciones éticas. Yo no creo que Abelardo las tenga”, afirmó el exministro.

“Es un tipo muy hábil, es un gran líder, pero no le veo, digamos, la capacidad de gobernar a Colombia en el Estado, en las condiciones éticas e insisto, ellos están en un pedacito muy chiquito. Es que es lo que digo yo, la mayoría de los candidatos presidenciales hoy quieren gobernar para sus sectores. Abelardo quiere gobernar para la extrema derecha y Cepeda para la extrema izquierda. ¿Pero y quién va a gobernar a Colombia? Yo quiero gobernar a Colombia", agregó el precandidato Lizcano.

“Los candidatos los dos construyendo muros, no construyendo puentes y Colombia no puede seguir en el camino donde los líderes de Colombia solo ven una parte de los colombianos. Entonces, que yo lo dije incluso en las reformas, o sea, la derecha que los empresarios, la izquierda que los trabajadores. ¿Puede haber una empresa sin trabajadores o puede haber un trabajador sin un empresario que invierta? Dividir al pueblo colombiano en sectores, dividirlo y hace mucho daño", aseguró Lizcano.

“Por eso yo creo que una opción como la nuestra tiene todo todo el camino, pero eso eso realmente destruye enormemente”, puntualizó sobre el particular.

Vea la entrevista completa con Mauricio Lizcano, precandidato presidencial:

En cuanto a su opinión sobre el candidato Iván Cepeda, Mauricio Lizcano anotó: “Iván Cepeda me parece un tipo tranquilo y puedo decir decente, pero me parece inconveniente para el país, porque nosotros ya no podemos seguir en una línea... Digamos, yo creo que Petro es de centro, comparado con Cepeda. Cepeda es mucho más de izquierda”.

“Así lo demuestra su vida política. En los debates del Congreso yo fui compañero de él, así lo ha demostrado su actuación. Entonces, yo creo que Cepeda es mucho más de la izquierda que Petro y yo estoy convencido que a Colombia hoy no le sirven los extremos. Los extremos son como un abismo”, agregó.

“Nadie creía en nosotros. Pero aquí estamos: ¡la segunda fuerza política con más firmas en Colombia! Más de 1.840.260 voces que se levantan, 1.840.260 sueños que exigen futuro. Vamos a cumplirle a Colombia", dijo el candidato presidencial.

El proceso de inscripción por firmas exige un número equivalente al 3 % de los votos válidos de las elecciones presidenciales de 2022, lo que corresponde a unos 630.000 apoyos. Los aspirantes que utilicen este mecanismo podrán entregar sus planillas hasta el 17 de diciembre.

Bajo ese panorama, Lizcano confirmó que continuará recorriendo el territorio nacional para escuchar a la ciudadanía y consolidar los respaldos necesarios bajo su movimiento político Colombianismo.