“Semejante brutalidad, no saben cómo embarrarla más, decir que le vamos a dar asilo a Maduro es como decir que vamos a legalizar la coca en Colombia”

Colombia no descarta dar asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro si este acuerda dejar el poder en medio de la presión de Estados Unidos, aseguró el jueves anterior la canciller colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pide una transición democrática en Caracas, en medio de la tensiones entre Maduro y el mandatario estadounidense Donald Trump. Según Petro, hay que incurrir en una “amnistía” con Maduro, perdonarlo y convocar a elecciones. El asunto es que los comicios del 28 de julio de 2024 en Venezuela fueron legítimos y Maduro se los robó, ante la mirada de la comunidad internacional.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Gobierno colombiano se opone al despliegue militar y los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe para combatir al narcotráfico y pide diálogo entre los líderes regionales para abordar la situación.

“Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos”, dijo Petro este jueves desde la isla de San Andrés.

La canciller Villavicencio aseguró que Maduro tal vez preferiría elegir un lugar “más distante y más tranquilo” para vivir en caso de abandonar Caracas.

La diplomática insistió en que un gobierno de transición “sería una solución para la situación” de seguridad en la región. “Pero (esa) es una decisión que deben tomar Estados Unidos y el gobierno Maduro en una negociación”, insistió.

En noviembre, Villavicencio había dicho al medio Bloomberg que Maduro estaba “por aceptar” una “transición” tras lograr un acuerdo en el que se estipulara que no iría a “la cárcel”. Luego aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Colombia no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro fue elegido por tercera vez, pero mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela.

Bajo este contexto, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió para hablar de la recolección de firmas que consiguió con miras a su campaña a la Casa de Nariño en 2026, el candidato reaccionó a la posibilidad del asilo político a Maduro en Colombia.

“No saben cómo embarrarla más. Pues por supuesto que no. O sea, este país cómo va a traer a Nicolás Maduro acá. Un tipo que es un dictador que está desprestigiado internacionalmente, lo dice además en la semana en que a María Corina (Machado) le entregan el Premio Nobel de Paz y todo el mundo está contra Venezuela y contra Nicolás Maduro, decir que le vamos a dar asilo a Nicolás Maduro es tanto como decir que vamos a legalizar la coca en Colombia", señaló, inicialmente.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado, saluda desde el Grand Hotel en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. | Foto: Foto: AP / Lise Åserud

“Es decir, es en un momento en el que el mundo va para un lado, Colombia sale con semejante brutalidad de traer a Nicolás. Nos hace ver un país paria, nos hace ver un país dictador, nos hace ver un país comunista, nos hace ver un país socio de Maduro. Es decir, ¿qué podemos esperar de la canciller? Bendito Dios, ni inglés habla, no tiene visa con los Estados Unidos, o sea, no la pueden embarrar más", agregó el precandidato presidencial.

Lizcano agregó que ella no dijo eso sin el consentimiento de su jefe, el presidente Gustavo Petro. “No creo que para una cosa de esas esté actuando en solitario, eso debe tener visto bueno el presidente. Sin embargo, sea el presidente o sea la canciller, pues hay cosas que son una brutalidad, porque Colombia, en esta semana, decir que va a traer a Nicolás Maduro, o sea, es tanto como decir que nosotros somos socios y conectamos con la dictadura de Nicolás Maduro”, aseveró.

“Es un error de talla mundial. Es tan grave, como digo, como legalizar la coca o tan grave como irse a Manhattan a decir que no obedezcan los militares a su presidente. Es decir, en términos internacionales Colombia no ha cometido más errores porque yo creo que no han ido a más entrevistas, por si a la canciller la entrevistaran cinco días a la semana cometerían cinco errores a la semana”, agregó el precandidato.

“Eso es como que usted diga que va a dar asilo político a Pablo Escobar, tipo que lo acaban de decir que es del Cartel de los Soles. Nicolás Maduro, lo ideal sería que entregue el poder, que se vaya para Rusia o a Cuba o a China, no sé dónde, pero pero a Colombia no”, agregó Lizcano.

“Lo que queremos es que se vaya, se vaya rápido, se vaya para algún lado y que Venezuela pueda recuperarse el país. Ese es el mejor escenario para Colombia”, insistió.