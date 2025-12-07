Suscribirse

Según Polymarket, Iván Cepeda es ahora el favorito para ganar las elecciones presidenciales en 2026

El senador del Pacto Histórico sería el candidato con más probabilidades de ganar la Presidencia.

Redacción Confidenciales
7 de diciembre de 2025, 9:22 p. m.
Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico para las elecciones de 2026, Iván Cepeda, se perfila como el aspirante que tiene más probabilidades de ganar la Presidencia de la República en las elecciones de 2026, según Polymarket.

Los datos de esa plataforma de predicción estadounidense, que se basa en criptomonedas, apuntan a que el actual senador del Pacto Histórico es el aspirante con más posibilidades de quedarse con la Casa de Nariño.

Polymarket detalla que Cepeda tiene un 42 % de probabilidades de ganar las elecciones, seguido por Abelardo de la Espriella (35 %), Sergio Fajardo (11 %) y Roy Barreras (6,9 %).

La información que arroja esa herramienta se basa en las apuestas de los usuarios, quienes lanzan sus predicciones a través de una red de blockchain, en la que apuestan sobre escenarios de cuestiones políticas, económicas o que son noticia en el mundo.

Datos de la plataforma Polymarket sobre las apuestas para las elecciones 2026.
Datos de la plataforma Polymarket sobre las apuestas para las elecciones 2026.

Iván Cepeda participará en la consulta interpartidista que realizará el Frente Amplio el próximo 8 de marzo, en el marco de las elecciones legislativas. Ese sector político definirá a un candidato único a la Presidencia a partir del resultado de esa contienda.

