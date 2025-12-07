El candidato del Pacto Histórico para las elecciones de 2026, Iván Cepeda, se perfila como el aspirante que tiene más probabilidades de ganar la Presidencia de la República en las elecciones de 2026, según Polymarket.

Los datos de esa plataforma de predicción estadounidense, que se basa en criptomonedas, apuntan a que el actual senador del Pacto Histórico es el aspirante con más posibilidades de quedarse con la Casa de Nariño.

Polymarket detalla que Cepeda tiene un 42 % de probabilidades de ganar las elecciones, seguido por Abelardo de la Espriella (35 %), Sergio Fajardo (11 %) y Roy Barreras (6,9 %).

La información que arroja esa herramienta se basa en las apuestas de los usuarios, quienes lanzan sus predicciones a través de una red de blockchain, en la que apuestan sobre escenarios de cuestiones políticas, económicas o que son noticia en el mundo.

Datos de la plataforma Polymarket sobre las apuestas para las elecciones 2026. | Foto: Captura en pantalla