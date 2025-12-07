Suscribirse

Registraduría urge a los partidos a inscribir sus listas de candidatos al Congreso

El porcentaje de inscripción apenas llega al 49 por ciento y el plazo finaliza este lunes 8 de diciembre, a las 6 de la tarde.

Redacción Confidenciales
7 de diciembre de 2025, 8:53 p. m.
Registraduría
El registrador Hernán Penagos les ha pedido a los partidos y movimientos políticos acudir a las oficinas de la Registraduría para inscribir sus listas de candidatos al Congreso para las elecciones de 2026. | Foto: Cortesía Registraduría

La fecha límite para inscribir listas de candidatos al Congreso de la República se cumple este lunes 8 de diciembre y la Registraduría Nacional del Estado Civil reporta bajos niveles en el promedio de inscripción de los aspirantes al Senado y la Cámara.

La entidad que encabeza el registrador Hernán Penagos reportó que solo se han anotado 276 listas, una cifra que contrasta con las 555 que estuvieron en la contienda de 2022, estadística que marca una diferencia de casi el 50 por ciento en relación con ese año.

En la circunscripción nacional al Senado solo se han inscrito de manera oficial dos listas, pese a que en las elecciones de hace cuatro años se contó con 16 catálogos de candidatos para esa contienda.

Contexto: Así quedaron las cabezas de lista al Senado para las elecciones legislativas de 2026

En casi todos los departamentos, excepto Nariño San Andrés, se reportan niveles de inscripción menores a los que se registraron para la contienda inmediatamente anterior y el registrador Penagos les ha pedido a los partidos políticos acelerar ese proceso.

“La entidad nuevamente hace un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes a que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos”, reclamó la Registraduría en un comunicado.

Contexto: Así quedó la lista al Senado que radicó el Partido Liberal ante la Registraduría

Las delegaciones departamentales del organismo electoral están trabajando este domingo 7 de diciembre y estarán abiertas el próximo lunes festivo hasta las 6 de la tarde para recibir las inscripciones de listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente y CITREP).

Además, la entidad está prestando servicio en el Pabellón 7 de Corferias, en Bogotá, para recibir a los delegados de los partidos y movimientos políticos encargados de hacer ese trámite.

Contexto: Carlos Fernando Motoa será la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical con la coalición Alma

Este año decenas de partidos y movimientos políticos decidieron conformar listas en coalición, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Esas alianzas hacen que les sea más posible superar el umbral del 3 por ciento que se estableció para estas elecciones legislativas dado que, aquellos que no superen ese techo, se quedarán sin personería jurídica.

