El senador Carlos Fernando Motoa encabezará la lista de candidatos al Senado de la coalición Alma, que está integrada por Cambio Radical, Colombia Justa Libres, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Movimiento Alianza Democrática Amplia.

“Asumiré la tarea de continuar con la labor que Germán Vargas Lleras inició hace varias décadas, a lo largo de las cuales aportó en temas tan importantes como la seguridad, la vivienda, la infraestructura o, más recientemente, como opositor al peor gobierno que ha tenido Colombia en décadas”, afirmó el congresista.

Motoa liderará ese catálogo de candidatos al Senado después de que su partido tuviera que analizar el futuro político del líder natural de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien sonó como posible cabeza de lista.

Con esa decisión, el actual congresista vallecaucano entra al puesto número uno de esa nómina de aspirantes al poder legislativo para las próximas elecciones. El congresista consideró que su nuevo rol significa “defender unos principios: compromiso, visión, seriedad y, sobre todo, carácter. Es asumir la responsabilidad de liderar un partido con historia. Esto demuestra que en Colombia el liderazgo también es de los vallecaucanos”.

Los primeros diez lugares de la lista al Senado de la coalición Cambio Radical-Alma estarán integrados por Motoa, Lorena Ríos Cuéllar, David Arana, Carlos Mario Farelo, Didier Lobo, Lina María Garrido, Miguel Espitia, José Luis Pérez, Carlos Hernán Rodríguez y José Nicolás Gómez.

La senadora Lorena Ríos Cuéllar, líder de Colombia Justa Libres, ocupa el puesto 2 en la lista al Senado de Cambio Radical con la coalición Alma. | Foto: Semana

El puesto número 100 de ese repertorio de candidatos se le asignó a Rodolfo José Hernández Oliveros, el hijo del fallecido candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, quien fue segundo en las elecciones de 2022.

“Esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó Cambio Radical en un comunicado.