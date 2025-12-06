Suscribirse

“Iván Cepeda es un cómplice político de Petro... la misma porquería”, Vicky Dávila arremete contra el candidato del Pacto Histórico

En entrevista con SEMANA, la candidata advirtió de los peligros que se reelija la “dupla diabólica”.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
Vicky Dávila ed 2265
Vicky Dávila señala a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, de ser cómplice político de Gustavo Petro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Unidos derrotaremos a Iván Cepeda”, esa es la principal tesis de Vicky Dávila en su entrevista para la última edición de SEMANA. En conversación con el director, Yesid Lancheros, la candidata presidencial habló de lo que ha vivido en este tiempo en la política, de la carrera presidencial, de sus propuestas y especialmente de las fórmulas que ve para evitar que el petrismo se reelija.

“Si Iván Cepeda gana la presidencia, definitivamente se consolida el narco-Estado; ese que nos quiere imponer Gustavo Petro. La verdad es que Cepeda representa lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria pública. Lo hemos visto rodeado de los peores criminales de Colombia. Siempre digo: por favor, hagan el ejercicio, consulten Google, pongan el nombre de Iván Cepeda y ahí lo encuentran. Las imágenes muestran simpatía, camaradería. Así que Cepeda representa un peligro muy grande para Colombia y por eso unidos vamos a derrotarlo. Vamos a derrotar la dupla diabólica de Petro y Cepeda“, dijo Dávila.

Habla VICKY DÁVILA: &quot;Hay que derrotar a la dupla diabólica de Petro y Cepeda&quot; | Semana Noticias

Dávila se refirió a la encuesta de Invamer, que muestra a Cepeda punteando por un amplio margen. "Pero es que tiene todo el aparato y la plata del Estado a su servicio", dijo.

La candidata aseguró que "Cepeda es un cómplice político de Petro, de este Gobierno corrupto y, por tanto, representa exactamente la misma porquería que Petro".

Contexto: “Unidos derrotaremos a Iván Cepeda”: Vicky Dávila propone alianza para vencer la “dupla diabólica” de ese candidato y Petro

Y agregó: “Es un político sin moral, porque hoy nos está diciendo que va a recortar el gasto, que va a acabar el despilfarro, que va a hacer un recorte republicano; mentira. Cepeda es un político sin autoridad moral. Le pregunto: ¿dónde estaba cuando con la redacción de SEMANA denunciamos toda la corrupción de este Gobierno? ¿Dónde estaba cuando denunciamos los ‘petrovideos’; lo de Nicolás Petro y Day Vásquez; lo de Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, y los audios de Benedetti? Ahí estaba, con simpatía, apoyando (al Gobierno), eso se llama complicidad política“.

“Esa flexibilidad moral de Iván Cepeda que, por ejemplo, apoya a este Gobierno corrupto, pero ahora dice que va a acabar la corrupción, ¡mentira, mentira! Él ha formado, para bien o para mal, parte de la misma porquería", reiteró. En otro aparte de la entrevista, tanto al senador como al presidente los calificó así: “Iván Cepeda es un fraude, Petro es un fraude”.

La candidata recordó que, en los últimos días, por redes sociales le ha hecho una serie de preguntas al candidato del petrismo. "Yo le hice varias preguntas a él y no me las ha contestado. Por ejemplo, ¿perteneció o ha pertenecido, de alguna manera, a la estructura criminal de lo que el país ha conocido como las Farc? ¿Es un comandante urbano? ¿Con qué plata está haciendo su campaña? ¿Es cierto que la está haciendo con plata de los colombianos? ¿Es cierto que todo el aparato del Estado está en su campaña y a su servicio? Es que vemos a Petro hacer campaña a favor de Cepeda, y sin vergüenza alguna. Otras: ¿por qué apareció su nombre en los computadores de Raúl Reyes? ¿Por qué un frente de las Farc se llamó como su papá, Manuel Cepeda Vargas? Son cosas que los colombianos tienen que saber", cuestionó.

Contexto: “De Fajardo hasta Abelardo”: el candidato de centro desinfla el sueño de una gran coalición anti-Petro. “Nunca”

Dávila aseguró que se necesita unidad para derrotar a Cepeda y ajustó la frase que ha hecho carrera en estas elecciones, lanzada por Álvaro Uribe, quien dijo que se necesita una coalición “Desde Fajardo hasta Abelardo”.

Como Fajardo ya rechazó cualquier unión con Abelardo y el penalista dijo que va de una a la primera vuelta, Vicky propuso: “Sin Abelardo hasta Fajardo”.

Además, la candidata enfatizó en que Abelardo, pese a que hoy puntea en las encuestas, en esas mismas mediciones, en un pulso contra Cepeda, queda de segundo.

Contexto: Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

“Según Invamer, Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta, Cepeda le saca 20 puntos de ventaja. Entonces, ¿tenemos miedo de que se quede este Gobierno? ¿No queremos que se quede este Gobierno representado en el otro de la dupla diabólica, Iván Cepeda? Pues entonces tenemos que mirar a un candidato o una candidata viable. Aquí hay gente muy buena, decente, correcta, que puede llevar los destinos de Colombia. Y eso es lo que digo, y eso es lo que propongo".

