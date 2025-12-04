Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

El expresidente Álvaro Uribe sumó una pregunta al cuestionario que la precandidata presidencial Vicky Dávila le hizo a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

En diálogo con Caracol Radio, el líder del Centro Democrático dijo: “Al senador Iván Cepeda le haría otro interrogante que se suma a las 12 preguntas que le hizo Vicky (Dávila), ya que él habla de los 12 apóstoles. Yo anexaría la pregunta 12: ¿Él o el gobierno que él acompaña, directa o indirectamente, han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos, en esta ocasión, para que acusen al doctor Abelardo de la Espriella? Yo le hago esa pregunta“, pronunció Uribe.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda. | Foto: SEMANA

El interrogante sonó más como una afirmación. O como si el exjefe de Estado tuviera información que apunte a que Iván Cepeda o la izquierda estarían buscando a personas condenadas en cárceles del país para que denuncien a Abelardo de la Espriella, hoy el candidato de la derecha que puntea en las encuestas.

Aunque en la estación radial le preguntaron a Álvaro Uribe si tenía información en ese sentido, él respondió: “Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí”.

Uribe hizo la pregunta a Cepeda porque ha denunciado en repetidas oportunidades cómo el hoy senador del Pacto Histórico visitó varias cárceles del país y dialogó con jefes paramilitares, al parecer, buscando que hablaran en su contra a cambio de eventuales prebendas.

Iván Cepeda Abelardo de la Espriella. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El país no puede olvidar que en medio del juicio por supuesta manipulación de falsos testigos, donde Álvaro Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, Iván Cepeda, como denunciante, le explicó a la Justicia los motivos que lo condujeron a algunos penitenciarios en Colombia para dialogar con exjefes paras.

De hecho, los colombianos conocieron cómo Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe, recibió varios beneficios en la cárcel donde permanecía recluido porque, según varios políticos del Centro Democrático, tenía el respaldo de Cepeda.

Volviendo a las preguntas que Vicky Dávila le planteó a Cepeda, son mordaces.

“¿Se formó como un comandante urbano? […] ¿Por qué un frente de las Farc terminó llamándose como su padre, Manuel Cepeda Vargas?”, interrogó la hoy precandidata.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico | Foto: NELSON CÁRDENAS

Además, cuestionó por qué fue mencionado en los computadores de Raúl Reyes, uno de los máximos cabecillas de las Farc que fue abatido en Ecuador. Según Dávila, esa información comprometería a Cepeda.

“¿Por qué defendió a Jesús Santrich, señalado de seguir traficando droga después de los acuerdos de La Habana? Incluso, recuerde que Santrich terminó volándose”, dijo la periodista.

Dávila criticó al candidato preguntándole por quién estaría detrás de la financiación de su campaña y si es verdad que el dinero estaría saliendo del Estado, es decir, de los impuestos que pagan los colombianos a través del Gobierno de Gustavo Petro. La vallecaucana considera que Cepeda es el “heredero” del mandatario.

“¿Es cierto que están utilizando el aparato del Estado para favorecerlo? Es que hemos visto a Petro haciendo política descarada a su favor. ¿Cómo es que piensa usted seguir con la peligrosa y fracasada paz total que tanto daño le ha hecho al país y tantos beneficios les ha dado a los narcos?”, preguntó Dávila.

Y una más: “¿Fumigará la coca, bombardeará?