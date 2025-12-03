Vicky Dávila y sus 12 preguntas mordaces a Iván Cepeda: “¿Usted perteneció a las Farc?”

La precandidata presidencial Vicky Dávila le dejó varias preguntas a Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, luego de que se generara un fuerte debate en el Congreso por las declaraciones que dio el senador de izquierda contra el uribismo.

“¡Ojo! Aquí mis primeras 12 preguntas a Iván Cepeda, el candidato de Petro, el heredero. A usted le gusta hacer preguntas, a mí también. Millones de colombianos esperan las respuestas, necesitan saber la verdad”, aseguró Dávila.

Dávila cuestionó a Cepeda sobre si ha pertenecido a las Farc, a la cual catalogó como una “organización criminal”. “¿Se formó como un comandante urbano? [...] ¿Por qué un frente de las Farc terminó llamándose como su padre, Manuel Cepeda Vargas?”, preguntó la precandidata.

Además, cuestionó por qué fue mencionado en los computadores de Raúl Reyes, uno de los máximos cabecillas de las Farc que fue abatido en Ecuador. Según Dávila, esa información comprometería a Cepeda.

“¿Por qué defendió a Jesús Santrich, señalado de seguir traficando droga después de los acuerdos de La Habana? Incluso, recuerde que Santrich terminó volándose”, dijo la periodista.

Dávila criticó al candidato preguntándole por quién estaría detrás de la financiación de su campaña y si es verdad que el dinero estaría saliendo del Estado, es decir, de los impuestos que pagan los colombianos a través del gobierno de Gustavo Petro. La vallecaucana considera que Cepeda es el “heredero” del mandatario.

“¿Es cierto que están utilizando el aparato del Estado para favorecerlo? Es que hemos visto a Petro haciendo política descarada a su favor. ¿Cómo es que piensa usted seguir con la peligrosa y fracasada paz total que tanto daño le ha hecho al país y tantos beneficios les ha dado a los narcos?”, preguntó Dávila.

Además, le criticó que si llega a ser presidente acabaría con la extradición. “¿Fumigará la coca, bombardeará? Le tengo más preguntas, Iván Cepeda, pero contésteme estas porque los colombianos necesitan saber la verdad”, argumentó la periodista.

El cuestionamiento se generó luego de que Cepeda se refiriera a una discusión que tuvo con el Centro Democrático en la plenaria del Senado, en medio de un debate de control político al Gobierno nacional en el que el senador contrarrestó los argumentos del uribismo. Cepeda hizo referencia al expresidente Álvaro Uribe y a su familia, lo que generó la molestia de varios integrantes de la oposición.