La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo un debate de control político junto a otros congresistas en el que criticó fuertemente al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí mencionó al senador Iván Cepeda, quien fue elegido como el candidato del Pacto Histórico para el 2026.

Según denunció Valencia, habría un plan para atentar contra su vida que fue reconocido por el mismo Gobierno, sin embargo, ella aseguró que detrás no estaría la denominada “Junta del Narcotráfico”, a la que se ha referido Petro en varios momentos, sino que se trataría de la Segunda Marquetalia y el ELN. Valencia criticó que con esas organizaciones habría negociado Cepeda.

“Es de las disidencias que protegen y defienden y que cogobiernan en los organismos de inteligencia, que les entregó el gobierno del cambio cuando reincorporó a los hampones, que no se le olvide a Colombia por qué la seguridad se viene recrudeciendo”, afirmó la senadora.

La senadora Paloma Valencia fue una de las citantes al debate. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por su parte, Iván Cepeda le contestó a la congresista del uribismo que supuestamente se trataba de conjeturas que ella estaba haciendo. El candidato del Pacto Histórico hizo referencia a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, que recientemente fue condenado por hechos relacionados a los 12 Apóstoles.

Ante las declaraciones de Cepeda, Valencia pidió claridad, pues se trataba de un debate citado por la oposición, por lo que reclamó que se estaba cambiando el discurso a un debate en contra del expresidente Álvaro Uribe.

En la pelea se metió el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien reclamó que primero debían hablar los citantes al debate, es decir, el Gobierno, y finalmente las bancadas, que sería el espacio en donde podría interpelar Cepeda.

El senador Iván Cepeda le contestó a Valencia. | Foto: NELSON CARDENAS

El senador del Pacto Histórico dijo que el debate se citó porque supuestamente el proyecto político del Centro Democrático estaría en crisis y se refirió a los resultados que han tenido los precandidatos de esa colectividad en las encuestas.

Ante esos hechos, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en su cuenta de X. “Cepeda, el apóstol de las cárceles. Las Farc no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten”, aseguró.