“Con los 12 Apóstoles pasa algo, como ocurre con la leyenda del jinete sin cabeza, que se vuelve un tema popular, pero la verdad no existe”

En un fallo de segunda instancia resuelto por el Tribunal Superior de Antioquia, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

El hermano del expresidente Uribe había sido absuelto de la investigación en mayo de 2024 por el llamado caso de los 12 Apóstoles, organización paramilitar señalada de cometer asesinatos en Antioquia.

En El Debate de SEMANA, Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, se refirió a la reciente decisión contra su cliente.

“Con los 12 Apóstoles pasa algo, como ocurre con la leyenda del jinete sin cabeza, que se vuelve un tema popular de que existe, pero la verdad no existe. No existió un grupo llamado los 12 Apóstoles. Las muertes que ocurrieron en los municipios de Yarumal, Campamento y alrededores fueron obra de policías en una tarea mal llamada ‘limpieza social’, de la cual solo son responsables ellos y nada de eso tenía que ver Santiago Uribe, que pasaba además muy poco tiempo en La Carolina, que además no tiene nada que ver con Yarumal”, afirmó el jurista Granados.

El vínculo del denominado grupo de los 12 Apóstoles con Santiago Uribe se ubica en la Hacienda La Carolina, punto que se supone era un centro de operaciones.

El abogado Granados también afirmó en El Debate que el nombre de los 12 Apóstoles surgió de aquellos que se han encargado de atacar al expresidente Álvaro Uribe.

“Ese tema de los 12 Apóstoles, que le pusieron ese nombre los que se encargaban de atacar al expresidente Uribe, y por eso es que viene toda esa historia para asociarlo con el tema de su hermano Santiago, surge porque había un sacerdote de apellido Palacio, de quien decían que era un hombre de derecha que apoyaba eso. Mentira, él fue exonerado, absuelto. Ya falleció el padre”, agregó el abogado.

Granados también destacó en El Debate que nadie de los supuestos integrantes del grupo paramilitar los 12 Apóstoles ha sido condenado.

“La génesis de este proceso se dio de conformar ese grupo que algunos decían que eran comerciantes de Yarumal que estaban desesperados con el crimen y que eran quienes le pagaban a la Policía… esa era la historia que decían. Pues fueron defendidos por las más importantes figuras del derecho penal de Antioquia, incluido el más importante defensor de derechos humanos de la época, el sacrificado Jesús María Valle”, resaltó el jurista.

En tal sentido, para Granados, los 12 Apóstoles serían un mito que supuestamente crearon algunas personas con el objetivo de “tratar de enlodar la reputación” de Santiago Uribe y así afectar finalmente a su hermano, el expresidente Uribe.