“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”: expresidente Álvaro Uribe

El líder del Centro Democrático se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Antioquia.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 11:54 a. m.
Álvaro Uribe y Santiago Uribe.
Álvaro Uribe se refirió a la condena contra su hermano Santiago. | Foto: Julia Correa / SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la condena en contra de su hermano Santiago Uribe Vélez por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por el caso de Los 12 Apóstoles.

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, aseguró el exmandatario.

En otro mensaje, salió en un video junto a los trabajadores de su finca El Ubérrimo lamentando ese hecho. Según dijo, este 25 de noviembre, cuando se conoció la condena contra su hermano, su padre habría cumplido 93 años, pues a los 50 años fue asesinado por las Farc.

“Y hoy condenaron a mi hermano. Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y dar el testimonio de mi opinión sobre él”, afirmó Uribe, quien destacó a su hermano como “un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro y un gran miembro de familia”.

Santiago Uribe Vélez fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia, que tomó la decisión de revocar la sentencia en primera instancia del Circuito Especializado de Antioquia de 2024, en la que se había absuelto al hermano del exmandatario.

