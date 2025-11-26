Confidenciales

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”: expresidente Álvaro Uribe

El líder del Centro Democrático se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Antioquia.

26 de noviembre de 2025, 11:54 a. m.