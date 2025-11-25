La defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, emitió este martes, 25 de noviembre, un comunicado en el que se refirió a la condena proferida en su contra por el Tribunal Superior de Antioquia, que lo halló penalmente responsable de los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

La condena equivale a 340 meses de prisión, lo que en la práctica es más de 28 años de cárcel, y “una vez en firme esta decisión se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia”.

En el comunicado, los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes manifiestan que la decisión del tribunal es “injusta” y aseguran que sustentarán una impugnación especial.

Santiago Uribe en medio de sus audiencias públicas. | Foto: SEMANA.

“Hemos sido notificados, por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, de la sentencia de segunda instancia proferida el día de hoy, 25 de noviembre de 2025, por medio de la cual se revoca la absolución proferida, en primera instancia, en favor de Santiago Uribe Vélez y en su lugar lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado y Homicidio agravado”, señalan en el texto.

Y agregan: “Siendo fieles a nuestra costumbre profesional expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez”.

" Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de Santiago Uribe Vélez interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia", concluyen en el comunicado.

Los hechos

A Santiago Uribe se le investigaba como presunto miembro fundador de Los 12 Apóstoles, y lo relacionaban con el asesinato de una chiva, llamado Camilo Barrientos, aunque la defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, ha desvirtuado esta acusación.

Según la decisión, sobre la operación criminal de los 12 Apóstoles, “la prueba en su mayoría señala la posible actuación del grupo criminal en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia (…) En cualquier caso el delito endilgado consistió en la dirección y conformación de un grupo criminal con las pretensiones criminales ampliamente detalladas. El delito se consuma con la concertación para llevar a cabo determinado tipo de delitos”, se lee en la decisión.

Y es clara al advertir, en contravía de la decisión de primera instancia que “la prueba indica con toda claridad que se alcanzó el estándar de prueba de certeza racional acerca de la responsabilidad penal en cabeza de Santiago Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en la del norte de Antioquia”.