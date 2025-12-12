El presidente, Gustavo Petro, ofreció una particular declaración durante el consejo de ministros: “Es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia o un movimiento cuántico de un electrón, movimiento cuántico es el mínimo cuánto mínimo movimiento de un electrón hizo replicar a distancia otro".

Y agregó: “El experimento tiene consecuencias terribles porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz. Y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan de la Presidencia”, puntualizó sobre el particular, en un consejo de ministros en el que Petro habló de su homólogo estadounidense Donald Trump.

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Tras su particular declaración, el mandatario recibió críticas de personas en X. Y el jefe de Estado las respondió.

"@grok ¿Cuántos grados de alcohol tiene ésta explicación?“, le preguntó un usuario en X al asistente de inteligencia artificial de la red social. Y fue el mismo presidente, que vive permanentemente en X, antes Twitter, quien le referenció la respuesta.

“Esto te respondió @grok ‘La explicación de Petro sobre el entrelazamiento cuántico usa una analogía con cuerdas de guitarra para ilustrar cómo partículas correlacionadas se influyen a distancia. Es un fenómeno real en física, confirmado experimentalmente, aunque su descripción mezcla conceptos y no es precisa en detalles científicos. Combina con relatividad para distancias vastas, pero no implica comunicación más rápida que la luz. Tiene base, pero simplifica ideas complejas", referenció en X el mandatario de los colombianos.

Esto te respondió @grok



'La explicación de Petro sobre el entrelazamiento cuántico usa una analogía con cuerdas de guitarra para ilustrar cómo partículas correlacionadas se influyen a distancia. Es un fenómeno real en física, confirmado experimentalmente, aunque su descripción… https://t.co/mpL06b6rdm — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

El presidente Petro también le respondió, por cuenta del mismo tema, a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. “Los excesos llevan a la degradación de la persona”, escribió la congresista junto al video en el cual Petro hizo tal declaración.

“Aquí más interesante que la crítica que me hace la señora Cabal sobre la dislocación cuántica que llama exceso; son los comentarios de sus seguidores. Cómo todos los extremo derechistas creen que la ciencia es brujería. Algo así como la Santa Inquisición La pongo en público para que gente que estudie el tema le expliqué a los seguidores de la señora Cabal en qué consiste el tema de la reacción mutua entre electrones a distancia y sin fuerzas físicas clásicas que los junten”, respondió Petro a través de su cuenta en X.

Aquí más interesante que la crítica que me hace la señora Cabal sobre la dislocación cuántica que llama exceso; son los comentarios de sus seguidores.



Cómo todos los extremo derechistas creen que la ciencia es brujería. Algo así como la Santa Inquisición



La pongo en público… https://t.co/QPMDU98gwd — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

En realidad, Petro terminó hablando de la guitarra durante un consejo de ministros que, mayoritariamente, le dedicó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente Petro acusó a su par estadounidense, Donald Trump, de “desinformación” sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia, en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas. Más temprano, este miércoles, Trump advirtió que Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila” y acusó a Colombia de estar “produciendo un montón de drogas”.

“Esa desinformación terrible (...) lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente”, dijo Petro durante un consejo de ministros televisado e invitó a Trump a visitar Colombia.

El mandatario colombiano ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como “ejecuciones extrajudiciales”. La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la CIDH la primera denuncia internacional contra el Gobierno estadounidense.

Washington asegura que el próximo paso contra los “narcoterroristas” es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano. Más cercano al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, que a Trump, Petro defiende el diálogo y un gobierno de transición democrático en Venezuela. De hecho ha sugerido amnistías para Maduro, omitiendo las elecciones del 28 de julio de 2024 que legítimamente ganó la oposición, en cabeza de María Corina Machado, premio nobel de paz 2025. Petro aseguró el miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela.

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia