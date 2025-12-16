La relación entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, atraviesa su peor momento, situación que ha sumido a Colombia en una profunda crisis diplomática con Estados Unidos.

En medio de la creciente confrontación, el mandatario colombiano hizo una fuerte declaración en la que le dio un polémico consejo a Trump.

Lo dijo Gustavo Petro durante una ceremonia de ascensos de la Policía: “Y gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo, porque nadie sabe más de incautar, sin matar gente, sin matar colombianos, que la Fuerza Pública de Colombia”.

“El señor Trump debería tener una menor soberbia para agradecer y poner una medalla en el corazón a la Fuerza Pública que se lo merece, y no los insultos, la calumnia y la arbitrariedad de quienes están acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar y matar lancheros pobres y campesinos que no se merecen esa pena porque no son culpables”, anotó el jefe de Estado colombiano en declaraciones dadas el lunes 15 de diciembre.

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump. | Foto: Presidencia

Además, expresó: “Los culpables son la sociedad misma, la desigualdad, la pobreza”.

Sumado a esto, en el discurso que dio el mandatario colombiano volvió a criticar las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, cuyos ataques se han enfocado a lanchas que, al parecer, transportan cocaína.

Un nuevo bombardeo a supuesta lancha del narcotráfico hizo Estados Unidos en el mar Pacífico | Foto: Captura de pantalla

El presidente señaló que se trata de “pobres” lancheros que no tienen la culpa, y que la responsabilidad debería recaer sobre los grandes capos del narcotráfico.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su postura contra Petro. Recientemente, advirtió que “será el próximo”.

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo Trump al expresar su preocupación por el aumento de la producción de cocaína en Colombia.

Finalmente, aseguró: “Colombia está produciendo muchas drogas, tienen fábricas de cocaína, ellos hacen enormes cantidades de cocaína y la envían a los Estados Unidos, entonces es mejor que se ponga alerta”.